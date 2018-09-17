Фестиваль «Тропа боевого братства» собрала рекордное число участников

Длинная дистанция через лес, множественные препятствия, для прохождения которых требуются отличная физическая подготовка и сила воли— все это жители столицы смогли испробовать на себе на ежегодном спортивном фестивале «Тропа боевого братства» 15 сентября.

Мероприятие стало традиционным. Ежегодно оно проходит на территории поселка ЛМС в поселении Внуковское. Это настоящий праздник не только для жителей Новой Москвы. В этом году попробовать свои силы приехали более 80 команд из городов России и даже Белоруссии.

Приятное волнение в предвкушении соревнований накрывало каждого. Весело и с пользой провести время могли не только участники забега, но и случайные гости. Для них на территории лесного массива организаторы подготовили выставки, мастерклассы и концерт.

Ровно в 10:00 ведущий позвал всех к сцене, чтобы торжественно открыть «Тропу боевого братства».

— От лица Дмитрия Набокина хотел бы поздравить участников с началом соревнований. Хочу пожелать вам успехов и отличного настроения, чтобы вы преодолели трудности, которые повстречаете на тропе, — сказал заместитель префекта Троицкого и Новомосковского округов Игорь Окунев

После показательного выступления бойцов спецназа пришла пора пройти тропе. Трасса в пять километров проложена через лес поселка ЛМС. На маршруте — большое количество препятствий: прыжки через водяной ров, лабиринт, подъем по лестнице, перенос шин, стрельба, преодоление стены и сетки. В конце спортсмены должны были переплыть пруд.

За ходом соревнования следили юные спасатели и почетные гости, которые активно поддерживали участников. Первый заместитель председателя всероссийской организации «Боевое братство» Дмитрий Саблин отметил, что тропу организовали по инициативе молодых людей. С каждым годом она становится сложнее.

— Настроение отличное! — поделился спортсмен из Родников Андрей Шамилев. — Я не очень доволен своим результатом, но буду готовиться к следующим соревнованиям. Трасса подготовлена великолепно. Всем советую не упускать возможности и продемонстрировать свои умения.

Участники и болельщики уже с нетерпением ждут следующего года, чтобы вернуться на тропу боевого братства.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Евгений Иванов глава поселения вороновское ТиНАО города Москвы

— Сегодня в состязаниях участвуют представители шести регионов, 80 команд — рекордное количество участников, но и это не предел. Вам предстоит проявить доблесть, храбрость и взаимовыручку. Это настоящая проверка! Но я желаю спортсменам получить море положительных эмоций, заряд бодрости. И, конечно же, победы!