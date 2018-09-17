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ЦИК не обнаружил фальсификаций при голосовании на судах в Уссурийске
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ЦИК не обнаружил фальсификаций при голосовании на судах в Уссурийске 

ТАСС + ещё 22 2 часа назад
Фото: Москва24
МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. ЦИК РФ не обнаружил фальсификаций при проведении второго тура выборов главы Приморского края в Уссурийске, где проходило в том числе голосование на судах. Об этом заявила в понедельник глава Центризбиркома Элла Памфилова в эфире канала «Россия 24».
В частности, она пояснила данные о стопроцентном голосовании на некоторых избирательных участках на этой территории. «Это маленькие участки, суда, это судоходное голосование, там коллективы 11 человек, 12, 14, не более 29 человек. Конечно, все, кто находится на судне в море, они пришли и проголосовали», — отметила Памфилова, добавив, что «потом эти данные собирались».
"Вот и все. Никаких фальсификаций мы не обнаружили", — заявила председатель Центризбиркома.
В Приморье во втором туре губернаторских выборов после обработки 99,16% протоколов, по данным ЦИК, врио главы региона Андрей Тарасенко ("Единая Россия") набирает 49,55% голосов, коммунист Андрей Ищенко — 48,06%. Ищенко, на протяжении почти всего подсчета голосов опережавший конкурента, сообщил о намерении обжаловать итоги выборов, а в штабе Тарасенко обвинили соперников в подкупе избирателей. Памфилова подчеркнула, что итоги выборов в Приморье не подведут, пока ЦИК не рассмотрит все жалобы.
Между тем Ищенко ранее заявил о фальсификациях при подсчете голосов на выборах в четырех территориях края, в том числе в Уссурийске, и намерении обжаловать подсчет итогов голосования в суде.
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