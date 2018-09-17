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Сергея Брилку выдвинули на должность члена Совета Федерации
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Сергея Брилку выдвинули на должность члена Совета Федерации 

АиФ Иркутск + ещё 1 2 часа назад
Фото: АиФ Иркутск
Региональный политсовет партии «Единая Россия» выдвинул Сергея Брилку на должность члена Совета Федерации Федерального собрания России.
Такое решение было принято на заседании политсовета 14 сентября, на котором подводились итоги выборов в Законодательное собрание Иркутской области, сообщила пресс-служба партии. Секретарь Иркутского регионального отделения «Единой России» Сергей Брилка отметил, что необходимо проанализировать итоги выборов: «Позже, когда улягутся страсти, нашему региональному отделению предстоит перестроить свою работу с учетом изменившихся обстоятельств. Полученный результат — повод улучшить свою работу».
Напомним, нового председателя Законодательного собрания Иркутской области выберут тайным голосованием. Политсовет определился с кандидатурами на должность председателя областного парламента и на должность руководителя фракции партии.
Напомним, по партийному списку в областной парламент прошли Сергей Брилка, Сергей Сокол, Александр Вепрев, Артем Лобков, Александр Якубовский, Александр Ведерников, Виктор Шпаков, Ирина Синцова, а по одномандатным округам — Нина Чекотова, Антон Красноштанов, Тимур Сагдеев, Виктор Побойкин, Наталья Дикусарова, Магомед Курбайлов, Виталий Перетолчин, Николай Труфанов, Кузьма Алдаров.
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