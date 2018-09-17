Сергея Брилку выдвинули на должность члена Совета Федерации

Такое решение было принято на заседании политсовета 14 сентября, на котором подводились итоги выборов в Законодательное собрание Иркутской области, сообщила пресс-служба партии. Секретарь Иркутского регионального отделения «Единой России» Сергей Брилка отметил, что необходимо проанализировать итоги выборов: «Позже, когда улягутся страсти, нашему региональному отделению предстоит перестроить свою работу с учетом изменившихся обстоятельств. Полученный результат — повод улучшить свою работу».

Напомним, нового председателя Законодательного собрания Иркутской области выберут тайным голосованием. Политсовет определился с кандидатурами на должность председателя областного парламента и на должность руководителя фракции партии.