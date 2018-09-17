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Владимир Тарасенко заявил, что хочет остаться в «Сент-Луисе» до конца карьеры
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Владимир Тарасенко заявил, что хочет остаться в «Сент-Луисе» до конца карьеры 

ngs.ru 2 часа назад
Фото: ngs.ru
Воспитанник Новосибирского хоккея Владимир Тарасенко заявил, что хочет остаться в команде Национальной хоккейной лиги «Сент-Луис Блюз» до конца карьеры.
В интервью NHL.com/ru хоккеист рассказал, что у него осталась та же мотивация играть, что и перед первым матчем в американской лиги.
«Просто хочу выиграть Кубок Стэнли. В нашем городе его никогда не было. И я очень счастлив, что на данный момент всю карьеру провожу в «Сент-Луисе».
Я бы хотел остаться тут до конца карьеры. Мне нравится город, нравятся болельщики.
Надеюсь, вместе мы сможем завоевать Кубок», — приводит НХЛ слова Тарсенко.
Воспитанник новосибирской «Сибири» Владимир Тарасенко играл за клуб с 2008 года, в начале 2012-го игрок перебрался в питерский СКА, в НХЛ нападающий оказался после сезона 2011/2012 года и сразу стал играть за «Сент-Луис».
В июне 2015 года стало известно, что Тарасенко заключил с Сент-Луисом 8-летний контракт на 60 миллионов долларов.
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