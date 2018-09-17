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«Вегас» разгромил «Аризону», Любушкин провёл 11 силовых приёмов
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«Вегас» разгромил «Аризону», Любушкин провёл 11 силовых приёмов 

Чемпионат.com + ещё 5 3 часа назад
Фото: Чемпионат.com
«Вегас Голден Найтс» одержал разгромную победу над «Аризоной Койотис» в предсезонном матче. Встреча закончилась со счётом 7:2 в пользу финалиста Кубка Стэнли.
У победителей 2 (1+1) очка набрал форвард Макс Пачьоретти, которого недавно приобрели в результате обмена с «Монреаль Канадиенс».
В составе «койотов» выступал российский защитник Илья Любушкин. Он провёл на льду 16 минут 20 секунд, заработал 6 минут штрафного времени при показателе полезности «0» и записал на свой счёт 11 силовых приёмов.
«Вегас» — «Аризона» — 7:2 (4:2, 2:0, 1:0)
Маршессо (Носек) — 1:0;
Бишофф (Пачьоретти, Гласс) — 2:0;
Оэстерле (Хиностроза) — 2:1;
Пачьоретти (Хэг, Хант — бол.) — 3:1;
Карлссон (Носек, Браннстрём — бол.) — 4:1;
Гросс — 4:2;
Маршессо (Карлссон, Носек) — 5:2;
Хэг (Гласс, Хант — бол.) — 6:2;
Браннстрём (Миллер, Тэйнен — бол.) — 7:2.
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