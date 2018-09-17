Китайская федерация инвалидов избрала новое руководство

Пекин, 17 сентября / Синьхуа / — Писательница Чжан Хайди , прикованная к инвалидной коляске, в воскресенье была переизбрана председателем Китайской федерации инвалидов на седьмом всекитайском съезде организации.

Впервые Чжан Хайди стала председателем федерации в 2008 году.

Также на съезде, который проходил с пятницы по воскресенье, Дэн Пуфан был переизбран на пост почетного председателя федерации.

Помимо этого, были избраны или переизбраны восемь вице-председателей федерации.

На церемонии закрытия съезда, в котором приняли участие более 600 представителей со всей страны, присутствовал член Госсовета КНР Ван Юн. Он призвал к разработке программ для людей с ограниченными возможностями.

"Необходимо, в соответствии с планом, избавить от нищеты людей с ограниченными возможностями, проживающих в бедных районах. Следует повысить качество образования и занятость среди инвалидов, а также усовершенствовать общественные услуги, включая профилактику инвалидности, реабилитацию и строительство безбарьерной среды", — сказал он.

Ван Юн также подчеркнул важность углубления международных контактов и сотрудничества по вопросам инвалидности.