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Китайская федерация инвалидов избрала новое руководство
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Китайская федерация инвалидов избрала новое руководство 

ИА Синьхуа 5 часов назад
Пекин, 17 сентября /Синьхуа/ — Писательница Чжан Хайди, прикованная к инвалидной коляске, в воскресенье была переизбрана председателем Китайской федерации инвалидов на седьмом всекитайском съезде организации.
Впервые Чжан Хайди стала председателем федерации в 2008 году.
Также на съезде, который проходил с пятницы по воскресенье, Дэн Пуфан был переизбран на пост почетного председателя федерации.
Помимо этого, были избраны или переизбраны восемь вице-председателей федерации.
На церемонии закрытия съезда, в котором приняли участие более 600 представителей со всей страны, присутствовал член Госсовета КНР Ван Юн. Он призвал к разработке программ для людей с ограниченными возможностями.
"Необходимо, в соответствии с планом, избавить от нищеты людей с ограниченными возможностями, проживающих в бедных районах. Следует повысить качество образования и занятость среди инвалидов, а также усовершенствовать общественные услуги, включая профилактику инвалидности, реабилитацию и строительство безбарьерной среды", — сказал он.
Ван Юн также подчеркнул важность углубления международных контактов и сотрудничества по вопросам инвалидности.
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