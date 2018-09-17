Подмосковные спортсменки выиграли четыре медали на международных соревнованиях по боксу

В польском Лезне с 14 по 16 сентября прошли международные соревнования по боксу. Подмосковные спортсменки привезли домой с турнира четыре медали, сообщили в пресс-службе министерства физической культуры и спорта Московской области.

Сандакова стала обладательницей золотой медаль в весовой категории до 75 килограммов, Белякова и Якушина заняли второе место. Бронза — на счету Кулешовой, уточнили в пресс-службе.

По словам министра физической культуры и спорта региона Романа Терюшкова, подмосковные спортсменки всегда достойно выступают за область на престижных турнирах по боксу международного уровня.

«В Польше они подарили нам настоящий праздник. Четыре медали на таком большом турнире — это блестящий результат», — заметил Терюшков.