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Врио главы Приморья вышел в лидеры после подсчета 99% голосов на выборах
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Врио главы Приморья вышел в лидеры после подсчета 99% голосов на выборах 

Газета.Ru + ещё 154 9 часов назад
Фото: Газета.Ru
Врио главы Приморья Андрей Тарасенко после подсчета 99% голосов во втором туре губернаторских выборов вышел в лидеры. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ЦИК.
Сейчас Тарасенко набирает 49,02% голосов избирателей. Его соперник, кандидат от КПРФ Андрей Ищенко набирает 48,56% голосов.
На 18.00 местного времени (11.00 мск) явка составила 29,15%, что было больше аналогичного показателя в Единый день голосования 9 сентября.
Ранее на выборах лидировал Ищенко, который после обработки 76,39% набирал более 52% голосов. Сам кандидат пообещал в случае победы продолжить политику президента России Владимира Путина.
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