Врио главы Приморья вышел в лидеры после подсчета 99% голосов на выборах

Врио главы Приморья Андрей Тарасенко после подсчета 99% голосов во втором туре губернаторских выборов вышел в лидеры. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ЦИК.

На 18.00 местного времени (11.00 мск) явка составила 29,15%, что было больше аналогичного показателя в Единый день голосования 9 сентября.