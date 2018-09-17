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Ижевский «Зенит» проиграл в Набережных Челнах
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Ижевский «Зенит» проиграл в Набережных Челнах 

Izhlife 5 часов назад
Фото: Izhlife
Накануне, 16 сентября, футбольный клуб Зенит-Ижевск провел матч очередного тура чемпионата России среди команд ПФЛ. В Набережных Челнах коллектив из столицы Удмуртии встречался с одним из лидеров турнира местным КамАЗом.
В первом тайме молодые ижевчане на равных боролись с фаворитом и даже имели 100-процентный голевой момент. В самой концовке судья назначил пенальти в ворота хозяев, однако вратарь Валерий Ионин отразил удар Александра Русских с 11 метров.
Решающим в этой встрече стал двухминутный отрезок в самом начале второго тайма, который был провален гостями. На 48-й минуте точным дальним выстрелом в девятку ижевчан наказал за потерю мяча Артур Газданов, а спустя минуту воспитанник Зенита Денис Чушъялов огорчил родную команду ударом головой.
Оставшееся время запомнилось разве что удалением игрока автозаводцев Крючкова в самой концовке, а вот голов зрители больше не увидели. Итог 2:0 в пользу КамАЗа.
С 5 очками после 9 туров ижевская команда обосновалась на последнем месте в таблице. 30 сентября зенитовцы примут дублеров ФК Уфа.
Состав ФК Зенит-Ижевск: Арчибасов, Яцук (Патрикеев, 78), Хабибуллин, Шайдуллин, Кибардин (Петров, 68), Кабаков (Шанин, 80), Панев, Мухаметзянов, Турик, Михайлов (Басов, 60), Русских (Венских, 73).
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