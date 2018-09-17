Поселиться у Виктора Ана за 50 тысяч

6-кратный олимпийский чемпион по шорт-треку Виктор Ан закончил спортивную карьеру и объявил о возвращении в Южную Корею со всей семьей. В России остается только «наградная» недвижимость, на которой спортсмен продолжит зарабатывать.

Его провожают с небольшой обидой. Известный спортсмен получил российский паспорт в 2011 году, принес нашей стране 4 медали Олимпийских игр в Сочи, 5 — чемпионатов мира и 11 — чемпионатов Европы. Однако вопреки желанию Федерации конькобежного спорта России он не остался на новой родине, чтобы передавать опыт.

— Мы долго с ним обсуждали все эти варианты, но в силу семейных обстоятельств он решил поступить именно так, — сказал об этом глава организации Алексей Кравцов

В награду у нас спортсмен получал не только денежные премии и автомобиль, полагающийся всем олимпийским призерам, но и сразу несколько объектов недвижимости — таунхаус в элитном поселке «Олимпийская деревня Новогорск», 2-комнатную квартиру в Обнинске. Кроме того, группа компаний «Росстройинвест» подарила Ану 3-комнатную квартиру в элитном ЖК «Князь Александр Невский» в Санкт-Петербурге.

Почти одновременно с объявлением о возвращении на родину эти апартаменты появились на одном из сайтов аренды и продажи квартир. Судя по дизайну интерьера и другим параметрам (11-й этаж, 3 комнаты, 100 квадратных метров), это именно та квартира, в которой Виктор Ан фотографировался для официального сайта ГК «Росстройинвест» в июле 2015 года.

Цена за один месяц проживания составляет 50 тысяч рублей.

«Смотреть можно с 11 сентября! На длительный срок (от 11 месяцев) сдается видовая 3-комнатная квартира с евроремонтом. Квартира оснащена всей мебелью и бытовой техникой. В каждой комнате есть кондиционер. Установлена посудомоечная машина. Гардеробная комната. Сдается вместе с парковочным местом (оплачивается отдельно)», — говорится в описании.

Любопытно, что поиском клиентов занимается сотрудница агентства «М16-Недвижимость», основанного бывшим вратарем футбольной сборной России Вячеславом Малафеевым

— Интересуетесь, жил или не жил там Виктор Ан? Это вообще его квартира. Мы не афишируем — известные люди не очень просят себя пиарить таким образом, — рассказали в агентстве, когда корреспондент «Собеседника» попробовал «арендовать» жилплощадь.

Что касается квартиры в районе новостроек близ Обнинска, то, согласно выписке из Росреестра , 2-комнатная квартира, официально подаренная главой компании «Русская недвижимость» Игорем Горских, находится в собственности у женщины с российской фамилией с ноября 2014 года. То есть через 9 месяцев после того, как подарок достался олимпийцу.

Напомним, три года назад появилась новость о том, что Виктор Ан продал свой 2-этажный таунхаус в Новогорске. Позже она была опровергнута самим спортсменом, который объяснил, что продавался дом соседей. Однако сейчас объявления о продаже этого дома снова можно найти на специализированных сайтах. Цена указана в долларах, при пересчете на рубли выходит 109 миллионов.

К сожалению, не у всех причастных к сочинской золотой россыпи в шорт-треке были такие же условия. В 2016 году из-за финансовых трудностей Россию покинул тренер сборной Себастьян Крос

— При нем наш шорт-трек вышел на новый уровень. Все произошло именно благодаря его методикам. Я знаю, что с командой все это время работали и наши перспективные тренеры. Надеюсь, они успели перенять опыт, — рассказал бывший конькобежец Иван Скобрев

* * *