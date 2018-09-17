Беспроигрышная серия «Иртыша» достигла семи матчей

Накануне подопечные Владимира Арайса дома нанесли крупное поражение «Сибири-2». Судьба противостояния была решена в первые полчаса игры. Уже на 13-й минуте капитан хозяев Александр Масловский своевременно подключился к атаке и неотразимо пробил шведкой с линии штрафной после передачи Андрея Разборова — 1:0. Вскоре сам Разборов на мгновение ускользнул от опекунов и ударом в касание удвоил преимущество своей команды. Для самого результативного игрока группы «Восток» этот мяч стал девятым в семи (!) проведенных поединках.

На 29-й минуте в ворота новосибирцев влетел третий мяч. Его автором стал крайний полузащитник хозяев Олег Тарабанов, могучим ударом с острого угла вогнавший футбольный снаряд в ближний угол — 3:0. Этот счет остался неизменным до финального свистка арбитра, зафиксировавшего пятую в сезоне победу «иртышовцев».

— Игра была сделана в первом тайме, поэтому после перерыва мы провели плановые замены, — заявил на послематчевой пресс-конференции главный тренер хозяев Владимир Арайс. — Тот же Вова Пономарёв много пропустил из-за травмы, посчитали что тайма ему достаточно. Хорошо сыграли Берковский и Шлеермахер, поэтому мы дали возможность проявить себя другим ребятам. Сейчас будем готовиться к матчу с «Сахалином». Было приятно увидеть, что та работа, которую мы проводим на тренировках, воплощается в игре. Это положительный момент. Появляются какие-то связки, ребята прогрессируют, прибавляют. Стабилизируется состав. От этого сама игра становится лучше, моментов больше. И результат приходит.

В параллельном матче «Сахалин» в Барнауле забил два безответных гола местным динамовцам и сохранил за собой первую строчку в турнирной таблице с двадцатью очками в восьми встречах. У идущего вторым «Иртыша» в активе 17 очков и одна игра в запасе. В следующем туре 19 сентября лидеры дивизиона сыграют между собой в Омске.

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Иртыш (Омск) ‒ Сибирь-2 (Новосибирск) ‒ 3:0 (3:0).

Голы: Масловский, 13 (1:0), Разборов, 27 (2:0), Тарабанов, 29 (3:0).

Иртыш: Еременко, Н. Антипов, Пономарев (Кербс, 67), Мареев (Бородин, 90), Масловский, Зверев (Кочергин, 78), Морозов, Тарабанов, Шлеермахер (Третьяков, 64), Берковский (Багаев, 46), Разборов.

Сибирь-2: Иванов, Васильев, Копаев, Корбут, Сумин, Макаров, Гайдамак (Загороднев, 69), Филипенков (Колосов, 74), Орлов (Волошок, 60), Сафронов (Кубанов, 83), К. Антипов.