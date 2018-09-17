Ещё
Европейский центробанк показал новые банкноты в 100 и 200 евро
Далее:
Читайте также:
Ещё

Европейский центробанк показал новые банкноты в 100 и 200 евро 

Российская Газета + ещё 1 1 час назад
Фото: Российская Газета
Презентация состоялась во Франкфурте-на-Майне. Новые банкноты в 100 и 200 евро отличаются по размеру от старых такого же номинала. Изменилась, в частности, их ширина — у обеих банкнот она будет такой же, как у банкноты в 50 евро. Поскольку банкноты в 50, 100 и 200 евро теперь одинаковой ширины, банкоматы смогут быстрее их обрабатывать. Они также будут легче помещаться в кошельках граждан и, как результат, меньше подвергаться износу, отмечается в официальном сообщении Европейского центробанка.
Длина банкнот осталась прежней. Не изменился и цвет: купюра номиналом в 100 евро осталась зеленоватой, в 200 евро — желтовато-коричневой. Однако новые деньги снабжены дополнительными защитными элементами, поэтому их будет значительно сложнее подделать. При разглядывании купюр на свету можно увидеть водяной знак — портрет героини древнегреческих мифов прекрасной Европы — дочери финикийского царя Агенора. Некоторые элементы, в частности цифры «100» и «200», меняют свой свет при рассмотрении под разными углами, и в них можно разглядеть знаки евро.
Ранее Европейский центробанк обновил банкноты более мелкого номинала — они чаще подделываются и быстрее изнашиваются из-за более активного использования. Так, 5 евро из новой серии были представлены еще в 2013 году.
Российская Газета: последние новости
Центробанк ЕС показал новые банкноты номиналом €100 и 200 ЕЦБ анонсировал выпуск новых банкнот в 100 и 200 евро Боец ММА Джефф Монсон будет заниматься социальным развитием Красногорска
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тутберидзе высказалась о «сбежавшей» Медведевой30
Загитова ответила Медведевой74
Медведева испортила Загитовой радость от триумфа23
Серена Уильямс продолжила истерику53
Тутберидзе сделала громкое заявление48
Видео
02:04
Россиянок оставили без медалей
Летние виды спорта
05:38
Серена Уильямс продолжила истерику
Теннис
01:50
«Российских шпионов» заподозрили в атаке на WADA
Летние виды спорта
01:03
Дудь лишился поста из-за тяги к деньгам
Футбол
01:00
Емельяненко займется «нефтегазовым делом»
MMA
07:49
Медведева испортила Загитовой радость от триумфа
Фигурное катание
01:57
Боец UFC осадила российского тележурналиста
MMA
04:48
Загитова ответила Медведевой
Фигурное катание
00:54
Война окончена. Головкин проиграл в США
Бокс Статьи
00:30
Скандал с Уильямc получил продолжение
Теннис
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение