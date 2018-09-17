Европейский центробанк показал новые банкноты в 100 и 200 евро

Презентация состоялась во Франкфурте-на-Майне. Новые банкноты в 100 и 200 евро отличаются по размеру от старых такого же номинала. Изменилась, в частности, их ширина — у обеих банкнот она будет такой же, как у банкноты в 50 евро. Поскольку банкноты в 50, 100 и 200 евро теперь одинаковой ширины, банкоматы смогут быстрее их обрабатывать. Они также будут легче помещаться в кошельках граждан и, как результат, меньше подвергаться износу, отмечается в официальном сообщении Европейского центробанка

Длина банкнот осталась прежней. Не изменился и цвет: купюра номиналом в 100 евро осталась зеленоватой, в 200 евро — желтовато-коричневой. Однако новые деньги снабжены дополнительными защитными элементами, поэтому их будет значительно сложнее подделать. При разглядывании купюр на свету можно увидеть водяной знак — портрет героини древнегреческих мифов прекрасной Европы — дочери финикийского царя Агенора. Некоторые элементы, в частности цифры «100» и «200», меняют свой свет при рассмотрении под разными углами, и в них можно разглядеть знаки евро.

Ранее Европейский центробанк обновил банкноты более мелкого номинала — они чаще подделываются и быстрее изнашиваются из-за более активного использования. Так, 5 евро из новой серии были представлены еще в 2013 году.