Бейсджамперы впервые прыгнули с башни Согласия в Магасе

Бейсджамперы из пяти регионов России прыгнули со стометровой башни Согласия в столице Ингушетии в рамках спортивного фестиваля памяти трехкратного чемпиона России по парашютному спорту, всемирно известного экстремала Глеба Вореводина. До этого в течение пяти дней спортсмены совершали прыжки в горном районе республики.

«За пять дней мы совершили прыжки с разных точек горного Джейрахского района Ингушетии, там много скал, которые нам подходят. А в последний день мы решили впервые совершить прыжки в черте города — такого раньше не было, прыгнули со стометровой башни Согласия на площади Алания в Магасе. Это единственный такой фестиваль в России и ежегодно в нем принимают участие новые экстремалы, вот в этом году пять бейсов впервые приехали в Ингушетию на фестиваль», — рассказал ТАСС соорганизатор фестиваля, бейсджампер Алексей Дроздов

Как рассказал ТАСС министр спорта республики Дауд Алхазуров, в будущем фестиваль может обрести статус спортивного чемпионата с присвоением мест за лучшие и точные прыжки.

«Фестиваль бейсджамперов — отличный способ привлечь туристов и новых гостей в наш регион. Но главное, он призван популяризовать этот вид спорта, и ежегодно его приверженцев становится все больше. Пока в рамках фестиваля проходят только показательные прыжки, но надеюсь, что в недалеком будущем мы сможем организовывать и настоящие чемпионаты для экстремалов», — сказал министр.

Официальное открытие соревнований состоялось 12 сентября, а продлился фестиваль до 16 сентября. В фестивале приняли участие восемь бейсджамперов, которые приехали из Мурманской, Кировской, Рязанской, Московской областей и Москвы.

В феврале 2013 года первый прыжок в Ингушетии совершил всемирно известный бейсджампер Глеб Вореводин, являвшийся почетным членом ингушского бейсджампинг-клуба «Легенды гор» и главным организатором первого фестиваля бейсджампинга.