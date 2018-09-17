Виктор Ан: «Надеюсь, у сборной России все будет хорошо»

Шестикратный олимпийский чемпион Виктор Ан обратился с открытым письмом к болельщикам и команде. Ранее стало известно, что шорт-трекист принял решение завершить карьеру.

"Хочу поблагодарить всех кто поддерживал и верил в меня на протяжении тех лет, которые я выступал за сборную России… Надеюсь, что у команды все будет хорошо, и я желаю ребятам добиться высоких результатов. С моими партнерами по сборной России и болельщиками мы прошли долгий, трудный, но счастливый путь, за который я всем благодарен. Мои наилучшие пожелания всем вам", — приводит слова Ана Инстаграм Союза конькобежцев России.

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РИА Новости 🆕Виктор Ан, завершивший карьеру, обратился с открытым письмом к российским болельщикам и команде:. «Хочу поблагодарить всех кто поддерживал и верил в меня на протяжении тех лет, которые я выступал за сборную России… Надеюсь, что у команды все будет хорошо, и я желаю ребятам добиться высоких результатов. С моими партнерами по сборной России и болельщиками мы прошли долгий, трудный, но счастливый путь, за который я всем благодарен. Мои наилучшие пожелания всем вам».. Полная версия — скоро в наших социальных сетях. #comingsoon 😉 ______________________________________________ #sport #instasport #спорт #наспорте #живуспортом #teamrussia #шорттрек #wintersport #shorttrack #schaatsen #russkating #openletter #олимпийцы #ВикторАн Фото: Владимир Песня

Публикация от Russian Skating Union (@russianskating) 16 Сен 2018 в 11:14 PDT ранее выступал за Корею, с 2011 года представляет Россию. В составе российской сборной он завоевал три золотых и одну бронзовую медаль Сочи-2014.