Претендент на промах года. Форвард «Марселя» не попал в пустой угол с метра

Нападающий «Марселя» Константинос Митроглу промазал из убойнейшей позиции в матче чемпионата Франции против «Генгама» (4:0). Греческий форвард после подачи углового не смог поразить пустой угол ворот в упор. Справедливости ради, бил Митроглу головой в падении.

