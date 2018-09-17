Ростовчанка взяла «бронзу» международного турнира по борьбе

Ростовская спортсменка Марина Симонян взяла «бронзу» международного турнира Ranking series по вольной борьбе среди мужчин и женщин на призы трехкратного олимпийского чемпиона Александра Медведя.

Как сообщили в управлении по физической культуре и спорту Ростова-на-Дону, на соревнованиях, прошедших в минском Дворце спорта, Марина Симонян заняла третье место в весовой категории до 55 кг.

Всего в турнире приняли участие более 300 спортсменов из 22 стран.

Мужчины и женщины боролись за медали в 10 весовых категориях.