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Ростовчанка взяла «бронзу» международного турнира по борьбе
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Ростовчанка взяла «бронзу» международного турнира по борьбе 

АиФ Ростов 1 час назад
Фото: АиФ Ростов
Ростовская спортсменка Марина Симонян взяла «бронзу» международного турнира Ranking series по вольной борьбе среди мужчин и женщин на призы трехкратного олимпийского чемпиона Александра Медведя.
Как сообщили в управлении по физической культуре и спорту Ростова-на-Дону, на соревнованиях, прошедших в минском Дворце спорта, Марина Симонян заняла третье место в весовой категории до 55 кг.
Всего в турнире приняли участие более 300 спортсменов из 22 стран.
Мужчины и женщины боролись за медали в 10 весовых категориях.
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