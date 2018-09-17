В Якутии обнаружили месячного пещерного львенка, который жил 50 тысяч лет назад

Знакомьтесь, это Спартак — детеныш вымершего пещерного льва. И его находка — огромная радость и удача для ученых, которые надеются возродить некогда исчезнувшие виды животных.

Львенок, который жил 50 тысяч лет назад, был обнаружен в Якутии вблизи реки Тирехтях несколько недель назад местным жителем Павлом Ефимовым Валерий Плотников , сотрудник Отдела изучения мамонтовой фауны Академии наук Якутии, рассказал, что львенку было около месяца, когда он погиб, у него даже не открылись глаза.

Обнаружение замерзшего львенка в отличном состоянии — большой успех для ученых летнего сезона в Якутии, где проводятся масштабные поиски останков вымерших животных — пещерных львов, шерстистых мамонтов и носорогов.

Источник: The Siberian Times

«Тушка целая, остались целы мягкие ткани, шерсть, длинный хвост», — прокомментировал Валерий Плотников.

Специалисты полагают, что Спартак может быть братом или сестрой львенка, которого нашли в прошлом году неподалеку.

«Другой львенок, Борис, был найден в этом самом месте в прошлом году, только в 15 метрах отсюда».

Возможно, тут была львица с выводком.

Спартака будет изучать команда из Якутии вместе с коллегами из Швеции, США и Великобритании.

Состояние львенка, как сообщают ученые, намного лучше, чем у других львят — Уяна и Дины, найденных три года назад.

Пещерные львы населяли территорию Европы и Сибири в эпоху плейстоцена и были одними из наиболее крупных представителей семейства кошачьих всех времен.

Изображение пещерного льва Генриха Хардера.