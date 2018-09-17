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В Якутии обнаружили месячного пещерного львенка, который жил 50 тысяч лет назад
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В Якутии обнаружили месячного пещерного львенка, который жил 50 тысяч лет назад 

BigPikcha.ru 1 час назад
Фото: BigPikcha.ru
Знакомьтесь, это Спартак — детеныш вымершего пещерного льва. И его находка — огромная радость и удача для ученых, которые надеются возродить некогда исчезнувшие виды животных.
Львенок, который жил 50 тысяч лет назад, был обнаружен в Якутии вблизи реки Тирехтях несколько недель назад местным жителем Павлом Ефимовым. Валерий Плотников, сотрудник Отдела изучения мамонтовой фауны Академии наук Якутии, рассказал, что львенку было около месяца, когда он погиб, у него даже не открылись глаза.
Обнаружение замерзшего львенка в отличном состоянии — большой успех для ученых летнего сезона в Якутии, где проводятся масштабные поиски останков вымерших животных — пещерных львов, шерстистых мамонтов и носорогов.
Источник: The Siberian Times
«Тушка целая, остались целы мягкие ткани, шерсть, длинный хвост», — прокомментировал Валерий Плотников.
Специалисты полагают, что Спартак может быть братом или сестрой львенка, которого нашли в прошлом году неподалеку.
«Другой львенок, Борис, был найден в этом самом месте в прошлом году, только в 15 метрах отсюда».
Возможно, тут была львица с выводком.
Спартака будет изучать команда из Якутии вместе с коллегами из Швеции, США и Великобритании.
Состояние львенка, как сообщают ученые, намного лучше, чем у других львят — Уяна и Дины, найденных три года назад.
Пещерные львы населяли территорию Европы и Сибири в эпоху плейстоцена и были одними из наиболее крупных представителей семейства кошачьих всех времен.
Изображение пещерного льва Генриха Хардера.
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