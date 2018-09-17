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«Брюгге» — «Боруссия Д». Прогноз и ставки на Лигу чемпионов 18 сентября 2018 года
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«Брюгге» — «Боруссия Д». Прогноз и ставки на Лигу чемпионов 18 сентября 2018 года 

LiveSport.Ru 1 час назад
Фото: LiveSport.Ru
«Брюгге»
Команда Ивана Леко напрямую попала в групповой раунд Лиги чемпионов как обладатель золотых медалей прошлого чемпионата Бельгии.
В нынешнем розыгрыше внутреннего первенства прошло шесть полных туров и половина седьмого. После семи матчей «Брюгге» занимает первую строчку таблицы с отрывом от «Генка» в два очка. Также отметим, что «Zwart-Blauw» носят звание самой результативной команды Высшей лиги — 19 забитых голов.
Последний поединок показал, что «черно-синие» поставили приоритет на еврокубки, ведь на силу выиграли аутсайдера чемпионата «Локерен» 2:1. Играли на своем поле, но пропустили первыми, а победный мяч забили аж на 98-й минуте с пенальти.
«Боруссия Д»
В чемпионате Германии сейчас пять команд, которые делят между собой 2-е — 6-е места. В виду наилучшей разницы забитых пропущенных на вершине этой «остальной таблицы» стоит «Боруссия Д».
Люсьен Фавр пока не может похвастаться стабильным футболом своих подопечных. На «Сигнал Идуна Парк» «Боруссия» играет прекрасно: в двух матчах она забила семь голов. Причем обыграла не абы кого, а прямых конкурентов прошлого сезона — «РБ Лейпциг» (4:1) и «Айнтрахт Ф» (3:1).
Календарь и таблица Лиги чемпионов
На выезде «шмели» так не могут. В матче Кубка смогли одолеть «Гройтер Фюрт» только в экстратайме, а против «Ганновера» в рамках Бундеслиги так и вовсе потеряли очки — 0:0.
Прогноз
Четыре матча из последних пяти «Брюгге» отыграл с тремя и более голами. «Верховые» результаты не в новинку команде Леко. В прошлом сезоне чемпионата Бельгии «черно-синие» больше всех сыграли матчей на ТБ 2,5 — 22 поединка из 30-ти.
Да и забили больше всех — 68 мячей. Как мы уже показали, они не сбавляют чемпионского хода, потому можем прогнозировать дерзкое поведение хозяев поля.
От вероятного пропущенного гола немцы проснутся и тоже заиграют. Ждем от них голов тоже. Прогнозируем положительный исход ставки «ТБ 2,5» за 1,66.
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