Шефчович заявил, что хочет стать единым кандидатом от ПЕС на выборах в ЕП

О том, что Шефчович хочет стать единым кандидатом от ПЕС на выборах в 2019 году, сообщил ранее РИА Новости источник в Европарламенте.

"Я готов служить Европе в другом качестве. Девять членов Партии европейских социалистов, как требуют наши внутренние правила, предоставили мне свою поддержку", — сказал Шефчович.