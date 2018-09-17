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Шефчович заявил, что хочет стать единым кандидатом от ПЕС на выборах в ЕП
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Шефчович заявил, что хочет стать единым кандидатом от ПЕС на выборах в ЕП 

РИА Новости + ещё 4 4 часа назад
Фото: РИА Новости
БРЮССЕЛЬ, 17 сен — РИА Новости, Мария Князева. Вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович подтвердил на пресс-конференции, что намерен баллотироваться в качестве единого кандидата от Партии европейских социалистов (ПЕС) на выборах в Европарламент в мае 2019 года.
О том, что Шефчович хочет стать единым кандидатом от ПЕС на выборах в 2019 году, сообщил ранее РИА Новости источник в Европарламенте.
"Я готов служить Европе в другом качестве. Девять членов Партии европейских социалистов, как требуют наши внутренние правила, предоставили мне свою поддержку", — сказал Шефчович.
ПЕС является второй по влиянию европейской политической семьей. В ее составе — 33 социалистических, социал-демократических и рабочих партии из стран-членов Евросоюза и Норвегии. В Европарламенте ПЕС имеет вторую по численности после Европейской народной партии фракцию — «Прогрессивный альянс социалистов и демократов».
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