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Работа СОБР в крайне ограниченном пространстве
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Работа СОБР в крайне ограниченном пространстве 

Trendymen 1 час назад
Фото: Trendymen
Инструктор СОБРа и автор системы боя «Стрела» отработал перед камерой приемы обороны от пистолета в крайне ограниченном пространстве. Удивительно смотреть, как матерый боец спецназа отлетает в сторону после легкого движения сухонького с виду старичка.
Ситуация отрабатывается внештатная. Столкновение в тесном коридоре редко происходят именно так, но именно они могут стать настоящей проблемой для бойца: куда деться от прижатого к животу дула, если позади стена.
Метод Виктора Крючкова сложно назвать безопасным. Да он и сам акцентирует на этом внимание, предупреждая — придется идти против инстинктов, а это требует определенной психологической подготовки.
Показанные на видео движения смотрятся довольно просто. Выполнить алгоритм — и противник повержен. Но без тысячекратной отработки, до полного автоматизма, он будет бесполезен: мозгу не достанет нейропластичности.
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