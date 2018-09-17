Работа СОБР в крайне ограниченном пространстве

Инструктор СОБРа и автор системы боя «Стрела» отработал перед камерой приемы обороны от пистолета в крайне ограниченном пространстве. Удивительно смотреть, как матерый боец спецназа отлетает в сторону после легкого движения сухонького с виду старичка.

Ситуация отрабатывается внештатная. Столкновение в тесном коридоре редко происходят именно так, но именно они могут стать настоящей проблемой для бойца: куда деться от прижатого к животу дула, если позади стена.

Метод Виктора Крючкова сложно назвать безопасным. Да он и сам акцентирует на этом внимание, предупреждая — придется идти против инстинктов, а это требует определенной психологической подготовки.

Показанные на видео движения смотрятся довольно просто. Выполнить алгоритм — и противник повержен. Но без тысячекратной отработки, до полного автоматизма, он будет бесполезен: мозгу не достанет нейропластичности.