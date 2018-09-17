Участники чемпионата «Лесоруб 2018» поборются на Урале за самый большой призовой фонд

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 сентября. / ТАСС /. Участники VI чемпионата России среди вальщиков леса «Лесоруб 2018» поборются в Екатеринбурге за самый большой в истории соревнований призовой фонд. Об этом сообщил в понедельник на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС министр промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин.

Чемпионат пройдет на площадке международного выставочного центра «Екатеринбург-ЭКСПО» 19-20 сентября. Участники будут соревноваться как в индивидуальном, так и в групповом зачетах. Оценивать навыки вальщиков леса будут более 25 судей.

"У нас самый большой призовой фонд из всех предыдущих проведенных чемпионатов", — сказал Пересторонин.

Согласно постановлению правительства Свердловской области , общий призовой фонд чемпионата России среди вальщиков леса составляет 4,5 млн рублей. В индивидуальном зачете группы ручной валки приз за первое место составит 350 тыс. рублей, за второе место — 270 тыс. рублей и порядка 230 тыс. рублей за третье место. Операторы форвардеров и операторы харвестеров смогут выиграть по 250 тыс. рублей за первое место, по 220 тыс. рублей за второе место и по 195 тыс. рублей за третье место.

К участию в соревнованиях уже заявилось порядка 30 команд. Свердловскую область будут представлять две команды. «Как правило, такой чемпионат проходит на нескольких площадках. Нам удалось, используя площадку „Екатеринбург-ЭКСПО“, впервые объединить это все в одном месте», — отметил Пересторонин.

Как рассказал ректор Уральского государственного лесотехнического университета Андрей Мехренцев, после выполнения упражнений участники и гости соревнований высадят в Шарташском лесопарке Екатеринбурга 6 тыс. деревьев. «Приглашаем принять участие мужчин, которые 20 сентября станут отцами», — уточнил он.