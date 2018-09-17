Участники «Московского долголетия» из разных концов Москвы спели в караоке на стадионе «Спартак»

На стадионе «Открытие Арена» ( «Спартак» ) на Волоколамке 13 сентября прошло необычное мероприятие — самое народное караоке столицы. Около 30 тысяч москвичей пришли на концерт, организованный столичным Департаментом труда и социальной защиты населения. Зрителям, а это были участники проекта «Московское долголетие», нужно было не только следить за выступлениями российских звезд эстрады, но и подпевать им. Желающие могли и потанцевать. Получилась небывалая гигантская спевка тех, кому за 55.

На сцене были Надежда Кадышева, группа «Любэ», Юрий Антонов Олег Газманов , хор Турецкого и другие популярные артисты. На огромных экранах появлялись строки песен, как в караоке. Время от времени камера выхватывала лица людей с трибун, изображение выводили на экраны, где отражался настоящий калейдоскоп эмоций — лица зрителей были восторженными, взволнованными, смеющимися.

Перед концертом префект СЗАО Алексей Пашков назвал этот праздник песни народным.

— Участники самой народной программы города «Московское долголетие» собрались на стадионе самой народной футбольной команды «Спартак», — подчеркнул префект и пожелал пенсионерам красивого праздника и счастливого долголетия.

Пенсионеров поприветствовал и руководитель Департамента труда и социальной защиты Владимир Петросян , сказав, что программа «Московское долголетие» продолжается и в ней участвует все больше москвичей.

«Спартак» собрал людей старшего возраста из разных концов Москвы. Например, Антонида Хисямова приехала из Южного округа. Ее несколько раз показывали на экране. И это не удивительно: Антонида Михайловна настоящая красавица.

— Я обычно хожу в шляпах и длинных платьях, поэтому меня часто узнают. Даже телеведущая Анна Шатилова фотографировала на свой телефон. А концерт невероятный! — делится впечатлениями женщина.

— Это потрясающе! — не может сдержать слез Нина Абель из Сокольников. — Эти песни — возвращение в нашу молодость. Они очень дороги для нас, ведь они, как и мы, родом из Советского Союза.

Мужчины на участие в столь грандиозном хоре реагируют более сдержанно.

— Мне все песни понравились, особенно в исполнении Юрия Антонова, — говорит Александр Гольдфарб с Новокуркинского шоссе. Житель Куркина приехал на праздник, хотя и сомневается в собственных вокальных данных.

Довольна концертом и еще одна жительница района Куркино Антонина Размыслова с улицы Родионовская.

— Я уже ходила в несколько кружков по программе «Московское долголетие»: сначала изучала смартфон, а теперь занимаюсь прикладным творчеством — расписываю вазы, составляю букеты. Такое внимание к нам, пенсионерам, для меня неожиданно и очень приятно.

Ее поддерживает и Надежда Иванченко с улицы Катукова:

— Я думала, что здесь будет какая-то самодеятельность, а когда стали объявлять Кадышеву, Кунгурова и Антонова, была просто в шоке, — смеется Надежда Федоровна. — Несмотря на то, что живем мы рядом со стадионом — на другой стороне Москвы-реки, нас привезли на автобусе. Очень удобно. На «Спартаке» я впервые. Теперь постараюсь не пропускать подобных событий.