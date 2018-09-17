Международный Волковский фестиваль в Ярославле. Афиша

В этом году Международный Волковский фестиваль пройдет в Ярославле с 17 по 23 сентября. Он соберет ведущие коллективы России и зарубежья, столичные и провинциальные. « АиФ » собрал для читателей полную афишу предстоящих мероприятий.

17 сентября — день открытия

18.30 — «Утиная охота» Продолжительность: 2 часа 50 минут с антрактом Театр им. Ермоловой (Москва) Билеты на него все еще есть в продаже. Правда, их стоимость варьируется от 1600 до 3 тысяч рублей.

18 сентября

18.30 — «Живой труп» Продолжительность: 3 часа 40 минут с одним антрактомСаратовский государственный академический театр драмы им. И. А. СлоноваБилеты есть в продаже — от 1200 до 2400 рублей19.30 — «Сейчас нет времени для любви» (камерная сцена) Продолжительность: 2 часа 25 минут с антрактом Эстонский театр R. A. A. A. MСпектакль будет идти на национальном языке с синхронным переводомБилетов на него уже нет 19 сентября

17.00 — спектакль Poe. Tri (18+) Продолжительность: 1 час 30 минутПроект «Театр. На вынос» (Санкт-Петербург) О месте проведения спектакля зрителям сообщат заранее по смс-сообщениямБилетов нет 20 сентября

18.30 — «Гамлет» Продолжительность: 4 часа с двумя антрактами Санкт-Петербургский государственный театр им. Ленсовета ( Юрий Бутусов ) Билеты есть в продаже — от 2 до 3 тысяч рублей19.00 — «Кармен» (камерная сцена) Продолжительность: 54 минуты Вологодский театр кукол «Теремок» Билетов нет 21 сентября

18.30 — «Зулейха открывает глаза» Продолжительность: 2 часа 30 минут с антрактом Башкирский государственный академический театр драмы имени Мажита ГафуриСпектакль будет идти на национальном языке с синхронным переводом Билетов нет 19.00 — «Записки сумасшедшего» Продолжительность: 1 час 10 минут Германо-российский театральный проект, созданный продюсерской компанией «ГАЛАКТИКА» и представительством компании «РОССОТРУДНИЧЕСТВО» в ФРГБилетов нет 22 сентября

18.00 — «Орел и орлица» Продолжительность: 2 часа 30 минут с антрактом Кабардинский государственный драматический театр имени Али Шогенцукова Спектакль будет идти на национальном языке с субтитрами Стоимость билетов от 200 до 500 рублей

23 сентября

18.00 — «Шесть персонажей в поисках автора» Продолжительность: 2 часа 30 минут с антрактомТеатр имено Волкова (по этой причине спектакль можно посмотреть 25 сентября, 7 октября и 30 октября) Стоимость билетов — от 300 до 700 рублей16+