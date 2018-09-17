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Забелинская — в составе российской Cogeas-Mettler на командную гонку ЧМ
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Забелинская — в составе российской Cogeas-Mettler на командную гонку ЧМ 

Спорт-Экспресс 53 минуты назад
Оглашен состав российской команды Cogeas-Mettler на командную гонку чемпионата мира в австрийском Инсбруке, сообщает "РИА Новости". В него вошли Ольга Забелинская, Гульназ Бадыкова, Эдвиж Питель, Антри Кристофору, Елизавета Ошуркова, Евгения Аугустинас.
38-летняя Забелинская ранее сменила спортивное гражданство с российского на узбекское. Она должна переждать «карантин» и два года не имеет права выступать за Узбекистан. Но данный запрет не распространяется на состязания, где выступают не сборные, а команды.
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