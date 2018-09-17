Забелинская — в составе российской Cogeas-Mettler на командную гонку ЧМ

38-летняя Забелинская ранее сменила спортивное гражданство с российского на узбекское. Она должна переждать «карантин» и два года не имеет права выступать за Узбекистан. Но данный запрет не распространяется на состязания, где выступают не сборные, а команды.