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На IT-выставке в Белгороде представили роботов-андроидов и гоночные болиды
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На IT-выставке в Белгороде представили роботов-андроидов и гоночные болиды 

АиФ 52 минуты назад
Фото: АиФ
IT-форум «БИФ-2018» прошел в Белгороде 15 сентября.
На выставке в рамках форума были представлены различные инновационные разработки в сфере IT-технологий. На входе в филармонию, где проходил форум, гостей встречал робот-промоутер КIКI.
«Она может рассказывать об услугах и товарах компании, проводить презентации, продавать еду, здороваться и даже обниматься и читать стихи, — говорит оператор и технический специалист Павел Матвеев. — В ее память можно «забить» любую информацию».
Белгородский филиал детского технопарка «Кванториум» привез на форум множество устройств, среди которых — ходящий робот-андроид, 3D-сканер и энцефалограф.
«С помощью энцефалографа мы снимаем сигналы мозга, благодаря чему человек может управлять устройствами, например, протезами. Есть ещё очки трекинга глаз, чтобы отслеживать движение зрачков, потом анализировать эти данные, статистически обрабатывать и делать выводы, — рассказывает директор детского технопарка Андрей Ковалёв. — Подчеркну: всё, что здесь представлено, делают дети. То, чем мы с ними занимаемся, очень сильно отличается от школы».
ShukhovRacingTeam представила инновационный инженерно-гоночный болид, разработанный в БГТУ им. Шухова.
«Мы привезли две машины «Формула Student» и «Формула StudentБагги», — поясняет капитан и механик команды Евгений Мороз. — «Формула Student» — это гоночный автомобиль. В этом году он уже выступал на соревнованиях в Италии и Венгрии. Автомобиль типа «Багги» — это своего рода внедорожник, он будет выступать в этом году в Подмосковье. Обе эти машины разрабатывались в течение года. Полгода идет проектировка в 3D-среде с различными тестами на удары и кручение, чтоб вся конструкция полностью защищала пилота, а следующие полгода идёт сборка машины».
Пока в фойе гости мероприятия знакомились с роботами, в залах филармонии проходили лекции и встречи — участие в образовательной программе форума приняли представители ведущих IT-компаний России.
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