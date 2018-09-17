Александр Гусев начал кадровые перестановки в Воронежском правительстве 

Новый губернатор Александр Гусев начал кадровые перестановки в правительстве Воронежской области.
Так, глава региона подписал указ о назначении Александра Десятирикова на должность исполняющего обязанности руководителя департамента промышленности Воронежской области.
Также Александр Гусев уволил Александра Величко с поста врио руководителя управления лесного хозяйства региона и Сергея Попова с должности врио главы управления по государственному регулированию тарифов Воронежской области. Оба чиновника освобождены от занимаемых должностей в связи с истечением срока трудового договора.