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Александр Гусев начал кадровые перестановки в Воронежском правительстве
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Александр Гусев начал кадровые перестановки в Воронежском правительстве 

АиФ + ещё 4 4 часа назад
Фото: АиФ
Новый губернатор Александр Гусев начал кадровые перестановки в правительстве Воронежской области.
Так, глава региона подписал указ о назначении Александра Десятирикова на должность исполняющего обязанности руководителя департамента промышленности Воронежской области.
Также Александр Гусев уволил Александра Величко с поста врио руководителя управления лесного хозяйства региона и Сергея Попова с должности врио главы управления по государственному регулированию тарифов Воронежской области. Оба чиновника освобождены от занимаемых должностей в связи с истечением срока трудового договора.
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