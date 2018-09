Ломаченко и Усик охотятся, мнения по итогам реванша Альварес–Головкин — соцсети

Социальные сети представителей мира единоборств как всегда полны полезной (и не очень) информацией. А vRINGe.com их тем временем внимательно отслеживает и традиционно предлагает вашему вниманию подборку самого интересного.

Публикация от?LomUs Official? (@lomus_17)

15 Сен 2018 в 12:34 PDT Канело Альварес победил Геннадия Головкина

#caneloggg2

Публикация от Eric Gomez (@makeawar)

15 Сен 2018 в 10:35 PDT Канело Альварес благодарит команду

Llego la hora!Gracias a mi equipo. Nos vemos en el ring!? it’s time!Thank you to my team. See you at the ring! #thisiswar#caneloggg2#teamcanelo

Публикация от Saul Alvarez (@canelo)

15 Сен 2018 в 5:30 PDT Головкин — Альварес в юморной анимации

Canelo VS GGG 2 #CaneloGGG2 #Boxing #animation #3dart

Публикация от Mojahed Fudailat (@mojahedfudailat)

16 Сен 2018 в 8:39 PDT Тевин Фармер считает победу Канело справедливой: «Умения выигрывают бои»

Come on now give my boy some credit. I think some of y’all boxing fans worst than the judges. Y’all can’t keep calling every close fight a robbery. Y’all be mad because the fighter y’all wanted to win didn’t win. Yes it was a close fight but Canelo pushed and dictated most of the fight. Also don’t forget he dominated most the early rounds. Whoever don’t agree I don’t care. I’m proud of my boy. He stood in front of the hard hitter (POWER SHIT MEAN SHIT!) all night. Oh this time he ain’t eat that mean and he looked better. Stop the nonsense? CONGRATS BROTHER @canelo SKILLS WIN FIGHTS! Mexico?

Публикация от Tevin Farmer (@tevinfarmer22)

16 Сен 2018 в 8:16 PDT Джарретт Хёрд: «Мы знаем, кто на самом деле выиграл»

We all know who really won that. ? My boy. @gggboxing?

Публикация от «SW⚡FT» Jarrett Hurd (@swift_jarretthurd)

15 Сен 2018 в 9:27 PDT Джоно Кэррол увидел победу GGG в 2 раунда

He got the win but i had @gggboxing up by 2 rounds. what a fight but… i really enjoyed it. huge respect for both lads they fought there hart out. crazy chin on both. #my #god Публикация от Jono Carroll (@jono_kk_carroll)

15 Сен 2018 в 9:36 PDT Руслан Проводников : «Проиграть одну битву — еще не значит потерпеть поражение в войне»

Проиграть одну битву — еще не значит потерпеть поражение в войне. Бой был зрелищным и напряженным. Время расставит всё на свои места. … Сейчас важно восстановиться. Все близкие рядом. … @gggboxing… #Россия #Казахстан #бой #бокс #чемпион #друг #ГеннадийГоловкин #гена #головкин #teamRP #Vkteam #teamprovodnikov #teamruslan #teamGolovkin #GGG #GGGcanelo #hbo #boxing #ЕР86 @hboboxing

Публикация от Ruslan Provodnikov (@ruslanprovod)

16 Сен 2018 в 2:27 PDT Расс Анбер: «GGG выиграл этот бой и не заслужил потерю поясов»

For what its worth my scorecard. 115-114 GGG. I also could have given the last round to GGG which would have made the margin of victory greater. I gave it to Canelo on courage but it was moot. GGG won that fight and didn’t deserve to lose his belts tonite. The one thing that hurt GGG was that Canelo not only stood there, but backed GGG up. This surely swung a few close rounds his way. Great fight by two great fighters! #Boxing #Boxe #Boxeo

Публикация от Russ Anber (@russanber)

15 Сен 2018 в 9:23 PDT Андрей Рябинский : «Гена победил, как и в первом бою»

Посмотрел бой #GGGCanelo На мой взгляд Гена всё-таки победил. Как и в первом бою. Хотя оба боя очень близкие. Судьи помогли Канело, как и в первом бою, что тут скажешь.

Публикация от ryabinskiy (@ryabinskiy)

16 Сен 2018 в 2:36 PDT Антонио Тарвер увидел победу Головкина, как и в первом поединке

Anything remotely close you knew it was going to #Canelo it’s always the case when your fighting the A side, you gotta take it out of the judges hands?

Публикация от Antonio Tarver (@antoniotarver)

15 Сен 2018 в 9:05 PDT Тедди Атлас увидел победу Альвареса

I’m picking Canelo tonight by decision. Tune into #espn after the fight to hear my analysis #bang #gggcanelo2 #ggg #canelo #boxing

Публикация от Teddy Atlas (@teddy_atlas)

15 Сен 2018 в 4:54 PDT Иван Редкач увидел победу Геннадия

Если бы три Канело Дрались в Казахстане против @gggboxing в один вечер, была бы победа Гены, Гена чемпион?Гена выиграл 8 раундов мое мнение, такие чемпионы липовые @canelo нужен реванш в котором Гена ещё раз докажет что он лучше был чем предыдущие два поединка @gggboxing ты для фанатов бокса Легенда Ты чемпион ты лучший Фанаты бокса меня подрежут?и любят тебя ТЫ ЧЕМПИОН

Публикация от Ivan EL-Terrible Redkach (@ivan_redkach_11)

15 Сен 2018 в 9:32 PDT Тони Беллью считает, что Головкин проиграл

An amazing fight. No one can call that a robbery imo! Canelo’s speed and sharpness was on another level last night! GGG allowed him to dictate too many of the early rounds.. GGG came strong down the stretch but wasn’t enough imo. Amazing fight but for me boxing lost last night?

— Tony Bellew (@TonyBellew) 16 сентября 2018 г.

Американский эксперт бокса Эл Бернштейн увидел победу Головкина

Getting lots of tweets about. my opinion of the fight, It ws a very exciting g match that continues the great momentum of boxing. I disagreed with the decision. I thought GGG won the4 close decision

— Al Bernstein (@AlBernstein) 16 сентября 2018 г.

Кларесса Шилдс считает, что победа Канело заслуженная

Ggg just didn’t have it tonight. He had his moments though and I’m still a big fan! But Canelo just won more rounds in a very close fight. I can understand the disappointment GGG must feel right now.

— ClaressaT-rexShields (@Claressashields) 16 сентября 2018 г.

Комментатор ESPN Стефен Смит увидел победу Геннадия

Folks, I know it was close and that @Canelo was the constant aggressor. I also predicted @Canelo would win by decision. But I had @GGGBoxing winning this fight by 1 round

— Stephen A Smith (@stephenasmith) 16 сентября 2018 г.

Леннокс Льюис увидел победу Головкина в два раунда

I actually thought it was close but still had GGG taking it by at least two rounds. Both fighters came to leave it all in the ring! #GGGvCanelo2

— Lennox Lewis (@LennoxLewis) 16 сентября 2018 г.

What a fight #CaneloGGG2 I gave the fight to Canelo. It was toe to toe action, Very exciting. Canelo surprised us all with the come forward pressure game plan. Well done to both Canelo and GGG. Boxing needed this @HBOboxing @GoldenBoyBoxing

— Amir Khan (@amirkingkhan) 16 сентября 2018 г.

Промоутер Лу ДиБелла считает, что победил Головкин, но это было не ограбление

Thought @GGGBoxing won, but this was no robbery. I’m gutted for Gennady, who has every reason to think he won TWICE without a victory. He will not be any younger for the third Fight, which you can bank on. Canelo will be a legit favorite in #CaneloGGG3. #Boxing is a tough biz.

— Lou DiBella (@loudibella) 16 сентября 2018 г.

Карл Фрэмптон увидел победу GGG 116-113 My card #CaneloGGG2 pic.twitter.com/CkO9cImDDc

— Carl Frampton MBE (@RealCFrampton) 16 сентября 2018 г.

I got GGG for the win — Terence Crawford (@budcrawford402) 16 сентября 2018 г.

Гена @gggboxing удачи?

Публикация от Murat ''IRON'' Gassiev (@murat_gassiev)

15 Сен 2018 в 5:57 PDT Давид Лемьё наказал болтуна О’Салливана

Публикация от David Lemieux (@davidlemieuxboxing)

15 Сен 2018 в 7:57 PDT А Гэри О’Салливан обещает вернуться сильнее

Публикация от Gary Spike O'Sullivan (@garyspikeosullivan)

16 Сен 2018 в 8:07 PDT Роман Гонсалес, наконец, вернулся

Great to have @Chocolatito back on a @gggboxing card! #LittleDramaShow

Публикация от Tom Loeffler (@tomloeffler1)

While @canelo and @gggboxing put on a show in the ring, the stars took in the action from ringside. Scroll through to see the celebrities who watched #CaneloGGG2 live in Las Vegas.

Публикация от HBO Boxing (@hboboxing)

15 Сен 2018 в 10:14 PDT Дмитрий Кудряшов благодарит за поддержку…

Спасибо всем кто рядом @ryabinskiy @bupascoach @grigory_drozd @itrener @protas81 @efremov_aleksey люблю когда рука ложится на цель как надо?

Публикация от Дмитрий Кудряшов (@dmitry__kudryashov)

15 Сен 2018 в 1:14 PDT …и комментирует победу

@dmitry__kudryashov #vsenabox

Публикация от World Of Boxing Promotions (@vsenabox)

15 Сен 2018 в 1:19 PDT Умар Крмелёв поздравляет с победой Дмитрия Кудряшова

Поздравляю Диму Кудряшова с красивой и яркой победой над Александру Журом и возвращением на большой ринг! Желаю ему дальнейших успехов и побед. Мы верим, что он еще поборется за титул чемпиона мира!? #боксобъединяет #кудряшовжур #боксэтосила

16 Сен 2018 в 2:30 PDT Хосе Рамирес с Робертом Гарсией после победы

11th World Champ at RGBA? #TeamRamirez @mitsubishisuperstores

Публикация от Robert Garcia Boxing Academy (@garciaboxing)

15 Сен 2018 в 8:34 PDT Рамиресу за победу подарили Rolex…

I have dedicated my self to use my platform to give back to the community and to the people. Well, last Night i was blessed by an amazing family at @fresnocoinca who got behind me for this fight and gave me a brand new @rolex #Submariner as a gift. I appreciate the Foster family for believing in me and getting behind me. I will Cherish and preserve this watch and pass it on one day to Matteo. Go check out @fresnocoinca to see all the amazing stuff they have. I will also be making a meet and greet at one of their locations later this month, so stay tune. #TeamRamirez #blessingsonblessings #GodIsGreat #ChampStatus #559 Публикация от Jose Carlos Ramirez (@jcramirez2012)

15 Сен 2018 в 3:56 PDT Хосе благодарит всех за поддержку

I want to thank everyone for the great support. I also want to thank #TeamOrozco for being a true warrior. I was honored to be a part of this fight in big weekend for boxing and Mexico. God bless you all! Muchas gracias a todos por su gran apoyo. También gracias a Orozco que fue un gran guerrero anoche. Fue un honor ser parte de una pelea cómo está. Dios me los bendiga. Y felicidades a? y al boxeo mundial. #TeamRamirez #ArribaMexico #proimmigrantandproud #GodIsGreat #AndStill #WBC #worldChampion

Публикация от Jose Carlos Ramirez (@jcramirez2012)

15 Сен 2018 в 12:05 PDT Алексей Олейник , несмотря на победу, впечатлён шеей Марка Ханта

Even though @alexeyoleynik1 said he couldn't ezekiel choke Mark Hunt because the Super Samoan's neck is too thick… but he didn't say he couldn't choke Hunt at all… What's next for the Boa Constrictor? #UFCMoscow

Публикация от MMAFighting.com (@mmafightingdotcom)

15 Сен 2018 в 1:02 PDT Джефф Мэйуэзер: «Кажется, я знаю этого парня»

I think I know this guy?

Публикация от Jeff Mayweather (@jeffmayweather)

16 Сен 2018 в 12:58 PDT Мигель Берчельт с певцом Usher …

Con @usher

Публикация от Miguel Berchelt (@alacranbercheltoficial)

15 Сен 2018 в 7:42 PDT …с Томасом Хернсом…

Con uno de mis ídolos el tremendo @realtommyhearns

Публикация от Miguel Berchelt (@alacranbercheltoficial)

15 Сен 2018 в 7:09 PDT …и Романом Гонсалесом на вечере бокса Головкин — Альварес

Felicidades @chocolatito87 buena pelea #vivanicaragua?

Публикация от Miguel Berchelt (@alacranbercheltoficial)

