ФКС анонсировала третий сезон Студенческой лиги с призовым фондом более 3 млн рублей

В этом году принять участие смогут не только студенты вузов, но и средних специальных учебных заведений, уточнил Дмитрий Смит.

Начать формирование команд и подготовку к Студенческой лиге сожно будет уже осенью. В 2019 году пройдут три основных этапа: региональный, зональный и финал для восьми лучших сборных команд страны.

В сезоне 2018 — 2019 учебного года студенты примут участие в командных соревнованиях по дисциплинам: Counter-Strike: Global Offensive (5v5), Dota 2 (5v5), Warface (5v5) с призовым фондом по 900 тысяч рублей, а также Artifact и Hearthstone с призовым фондом по 180 тысяч рублей.

В двух предыдущих сезонах приняли участие более восьми тысяч студентов, а чемпионом дважды становаилась сборная СПбПУ.