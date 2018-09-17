Команда больницы им. В. В. Виноградова показала отличные результаты на городских соревнованиях 

Команда городской клинической больницы им В. В. Виноградова приняла участие в Спартакиаде трудящихся, которая проходила в честь Дня рождения Москвы. Об этом сообщила в соцсети фейсбук главврач ГКБ, депутат Мосгордумы Ольга Шарапова.
«Соревнования проходили среди профсоюзов и большинство участников — это коллеги из других медицинских организаций. Команда городской клинической больницы им. В. В. Виноградова пробовала свои силы в 4 видах спорта: бег, стрельба, плавание и футбол», — рассказала Ольга Викторовна на своей странице в фейсбук.
Команда пловцов ГКБ им. Виноградова заняла 1 место, тем самым они принесли в копилку спортивных достижений больницы золотую медаль и кубок (золото завоевал Зотов Денис Александрович врач анестезиолог — реаниматолог 7 отделения анестезиологии). Кроме того, наши медики заняли 4 место среди 16 команд, соревновавшихся по мини-футболу, и это тоже значительная победа, т.к. многие были после суточного дежурства, и сыграли 6 игр подряд — больше, чем все остальные.