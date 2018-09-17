Ещё
Одна за всех: как корреспондент «Вечерки» научилась фехтовать
Далее:
Читайте также:
Ещё

Одна за всех: как корреспондент «Вечерки» научилась фехтовать 

Вечерняя Москва + ещё 1 43 минуты назад
Фото: Вечерняя Москва
Выпад, контратака. А теперь — внезапный удар в кисть! Фехтование на шпагах — далеко не столь простое мастерство, как кажется со стороны. Корреспондент «Вечерки» отправилась на Фестиваль бальных традиций в Царицыно, чтобы освоить школу придворного этикета и искусство дуэлей XVIII века.
Следить за спиной, левую руку полностью расслабить, шпагу держать одними пальцами… Если для участницы студии артистического фехтования «Эспада» Татьяны Романовой подобные трюки — просто разминка, то новичку пятнадцатиминутная тренировка покажется полноценным марафоном.
— За год-полтора освоить технику владения шпагой может каждый, — утверждает Татьяна, поправляя стойку и советуя держать кончик острия выше рукояти. — Оценка в артистическом фехтовании складывается из двух составляющих: образ и техника. Приходят в этот спорт с разными целями: кто-то — за спортивным разрядом, кто-то — за самореализацией, а кто-то стремится перешагнуть психологические барьеры.
Под тяжестью вроде бы тонкого изящного оружия рука устает уже на пятой минуте тренировки. Так и хочется согнуть в локте, но нет: сразу минус за артистизм, а главное — ослабление защиты.
— Иногда в левую руку берут кинжал, — говорит тренер студии Евгений Зыков. — Таким образом, даже если противник сократит дистанцию, можно будет изменить исход поединка в свою пользу. Кстати, искусство артистического фехтования можно оценить не только на костюмированных фестивалях, посвященных историческим эпохам прошлого. Чемпионаты мира и России, турниры муниципального уровня, ежегодный Кубок Коломенского кремля — дисциплина является полноценным видом спорта. Правда, пока получается только неуклюже парировать удары!
— Научиться с нуля можно, все зависит от желания, — успокаивает Зыков.
Впрочем, придворный этикет — это не только фехтование. Каллиграфия, например, ничуть не менее сложна! Вот неловкая клякса, а тут не получилось соблюсти нажим и вывести изящный крючок… Еще и за осанкой следить нужно! — Каллиграфия дается только тому, кто может уловить мелодику окружающего мира, — утверждает художник Яна Галеева.
Аллеманда, испанский вальс, полонез — к закату бал только начинается. А вот сил после интенсива по обучению придворным традициям остается разве что на раскрытие веера и томные покачивания под музыку квартета!
КСТАТИ
в эпоху Средневековья фехтование было обязательной образовательной дисциплиной для дворянинарыцаря. Первый учебник был написан еще в XIII веке. Представительницам прекрасного пола фехтовать не разрешалось!
ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ
Фехтование входит в тройку самых интеллектуальных видов спорта. От спортсмена требуются и физические навыки, и умение просчитывать ситуацию на несколько ходов вперед. А еще у фехтовальщиков самые сильные ноги среди всех спортсменов-олимпийцев.
Вечерняя Москва: последние новости
Пощекотать себе нервы: самые опасные и дорогие хобби Нападающий «Ливерпуля» чуть не лишился глаза во время матча Присяга мэра Москвы: инаугурация Сергея Собянина пройдет в концертном зале «Зарядье»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Серена Уильямс продолжила истерику49
Загитова ответила Медведевой74
Медведева испортила Загитовой радость от триумфа23
Шарапова закончила раньше времени1
Винер устроила разнос выигравшей золото россиянке27
Видео
02:04
Россиянок оставили без медалей
Летние виды спорта
05:38
Серена Уильямс продолжила истерику
Теннис
01:50
«Российских шпионов» заподозрили в атаке на WADA
Летние виды спорта
01:03
Дудь лишился поста из-за тяги к деньгам
Футбол
01:00
Емельяненко займется «нефтегазовым делом»
MMA
07:49
Медведева испортила Загитовой радость от триумфа
Фигурное катание
01:57
Боец UFC осадила российского тележурналиста
MMA
04:48
Загитова ответила Медведевой
Фигурное катание
00:54
Война окончена. Головкин проиграл в США
Бокс Статьи
00:30
Скандал с Уильямc получил продолжение
Теннис
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение