Одна за всех: как корреспондент «Вечерки» научилась фехтовать

Выпад, контратака. А теперь — внезапный удар в кисть! Фехтование на шпагах — далеко не столь простое мастерство, как кажется со стороны. Корреспондент «Вечерки» отправилась на Фестиваль бальных традиций в Царицыно, чтобы освоить школу придворного этикета и искусство дуэлей XVIII века.

Следить за спиной, левую руку полностью расслабить, шпагу держать одними пальцами… Если для участницы студии артистического фехтования «Эспада» Татьяны Романовой подобные трюки — просто разминка, то новичку пятнадцатиминутная тренировка покажется полноценным марафоном.

— За год-полтора освоить технику владения шпагой может каждый, — утверждает Татьяна, поправляя стойку и советуя держать кончик острия выше рукояти. — Оценка в артистическом фехтовании складывается из двух составляющих: образ и техника. Приходят в этот спорт с разными целями: кто-то — за спортивным разрядом, кто-то — за самореализацией, а кто-то стремится перешагнуть психологические барьеры.

Под тяжестью вроде бы тонкого изящного оружия рука устает уже на пятой минуте тренировки. Так и хочется согнуть в локте, но нет: сразу минус за артистизм, а главное — ослабление защиты.

— Иногда в левую руку берут кинжал, — говорит тренер студии Евгений Зыков . — Таким образом, даже если противник сократит дистанцию, можно будет изменить исход поединка в свою пользу. Кстати, искусство артистического фехтования можно оценить не только на костюмированных фестивалях, посвященных историческим эпохам прошлого. Чемпионаты мира и России, турниры муниципального уровня, ежегодный Кубок Коломенского кремля — дисциплина является полноценным видом спорта. Правда, пока получается только неуклюже парировать удары!

— Научиться с нуля можно, все зависит от желания, — успокаивает Зыков.

Впрочем, придворный этикет — это не только фехтование. Каллиграфия, например, ничуть не менее сложна! Вот неловкая клякса, а тут не получилось соблюсти нажим и вывести изящный крючок… Еще и за осанкой следить нужно! — Каллиграфия дается только тому, кто может уловить мелодику окружающего мира, — утверждает художник Яна Галеева.

Аллеманда, испанский вальс, полонез — к закату бал только начинается. А вот сил после интенсива по обучению придворным традициям остается разве что на раскрытие веера и томные покачивания под музыку квартета!

КСТАТИ

в эпоху Средневековья фехтование было обязательной образовательной дисциплиной для дворянинарыцаря. Первый учебник был написан еще в XIII веке. Представительницам прекрасного пола фехтовать не разрешалось!

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ

Фехтование входит в тройку самых интеллектуальных видов спорта. От спортсмена требуются и физические навыки, и умение просчитывать ситуацию на несколько ходов вперед. А еще у фехтовальщиков самые сильные ноги среди всех спортсменов-олимпийцев.