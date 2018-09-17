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Памфилова рассказала, когда подведут итоги второго тура выборов главы Приморья
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Памфилова рассказала, когда подведут итоги второго тура выборов главы Приморья 

Rambler News Service + ещё 70 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Глава Центризбиркома (ЦИК) России Элла Памфилова заявила ТАСС, что итоги второго тура выборов губернатора Приморского края будут подведены после того, как будут разобраны все жалобы, которые могут поступить.
«Пока тщательно не разберем все жалобы, которые поступят, итоги подводить не будем», — сказала Памфилова.
9 сентября в единый день голосования первый тур не выявил победителя выборов главы Приморья. Врио главы региона Андрей Тарасенко («Единая Россия») набрал 46,57%, кандидат от КПРФ Андрей Ищенко — 24,64%. 16 сентября в ходе второго тура, как сообщало PrimaMedia, после обработки 99,01% протоколов Тарасенко набирает 49,55%, Андрей Ищенко — 48,06%.
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После обработки 0,45% бюллетеней в Приморье Тарасенко набрал 62,16% голосов Явка во втором туре выборов в Приморье на 18:00 составила 29,15% Джон Терри решил не переходить в московский «Спартак»
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