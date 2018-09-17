Марина Александрова готовится к забегу «Патрики бегут»

В конце сентября на Патриарших прудах состоится очередной благотворительный забег «Патрики бегут», в котором примут участие и отечественные знаменитости. Присоединилась к звездной команде и актриса Марина Александрова , которая теперь начинает свой день с утренней пробежки, чтобы в ответственный день с достоинством пробежать маршрут и не ударить в грязь лицом.

Дмитрием Хрусталевым, 29 сентября некоторые маршруты на Патриарших прудах превратятся в спортивные дистанции благотворительного забега «Патрики бегут», призванного собрать средства в фонд помощи детям с органическими поражениями. Горожане отправятся на пробежку вместе со звёздами отечественного шоу-бизнеса: Юлией Пересильд Еленой Николаевой , Мариной Александровой и другими.

Примечательно, что к спортивному мероприятию актриса театра и кино Марина Александрова отнеслась очень серьезно. Заслуженная артистка России решила подготовиться к забегу и встречает свое утро легкой пробежкой, которая не только тонизирует и заряжает бодростью на целый день, но и увеличит выносливость актрисы, что позволит ей с достоинством пройти трассу в ответственный день. «Бодрое утро. Готовлюсь к 29 сентября», — поприветствовала Марина своих поклонников, напоминая им о скором марафоне.

К слову, в России найдется немало звезд, придерживающихся позиции активного гражданина. Артисты, модели, спортсмены и телеведущие наравне с жителями принимают участие в различных забегах, а для некоторых из знаменитостей ежегодные пробежки стали доброй традицией, согласно которой они из года в год исправно берут иногда весьма внушительные дистанции.