Юрген Клопп: «ПСЖ» поступил умно, когда подписал контракт с Тухелем

Томас Тухель — превосходный тренер. Думаю, «ПСЖ» поступил умно, когда подписал с ним контракт. Когда в команде много индивидуально сильных игроков, нужен тренер, который смог бы научить их командной игре. Он в этом деле один из лучших специалистов, которых я знаю. Это делает нашу задачу еще сложнее, — цитирует Хендерсона пресс-служба УЕФА

Добавим, что встреча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «ПСЖ» состоится 18 сентября на стадионе «Энфилд» в Англии и начнется в 22:00 мск.