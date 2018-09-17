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С 3 по 7 октября в Сочи пройдет «Кубок Соколова»
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С 3 по 7 октября в Сочи пройдет «Кубок Соколова» 

Спорт-Экспресс + ещё 1 1 час назад
С 3 по 7 октября в Сочи на стадионе спорткомплекса «Юность» пройдут Всероссийские соревнования школьников по регби «Кубок Соколова». Этот традиционный турнир по детскому регби будет проводиться уже в 17 раз. Он посвящен памяти Алексея Соколова — бизнесмена, мецената, много сделавшего для развития детского регби в России.
В турнире примут участие 58 команд юных регбистов 10-12 лет из 15 регионов России. Общее число участников составит более 600 человек.
Город Сочи примет этот турнир уже в четвертый раз. Организаторами соревнований являются Национальный благотворительный фонд развития детского регби и Федерация регби России.
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