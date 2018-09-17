С 3 по 7 октября в Сочи пройдет «Кубок Соколова»

С 3 по 7 октября в Сочи на стадионе спорткомплекса «Юность» пройдут Всероссийские соревнования школьников по регби «Кубок Соколова». Этот традиционный турнир по детскому регби будет проводиться уже в 17 раз. Он посвящен памяти Алексея Соколова — бизнесмена, мецената, много сделавшего для развития детского регби в России.

В турнире примут участие 58 команд юных регбистов 10-12 лет из 15 регионов России. Общее число участников составит более 600 человек.

Город Сочи примет этот турнир уже в четвертый раз. Организаторами соревнований являются Национальный благотворительный фонд развития детского регби и Федерация регби России.