Знатоки проиграли телезрителю из Гродно, потому что не бывали в Курске

Вчера, 16 сентября, в первой игре осенней серии в телевизионном клубе «Что? Где? Когда?» знатоки из команды Министерства иностранных дел России (капитан — Игорь Алексеев ) за две минуты обсуждения так и не нашли правильного ответа на вопрос, который корреспондент КурскТВ «взял» ещё до окончания оглашения ведущим самого вопроса.

При счёте 3:5 в пользу телезрителей волчок выбрал вопрос телезрителя из Гродно (Беларусь) Андрея Жуковского, который прислал фото вывески некоего объекта с указанием режима работы: пн. -пт. 8 — 19.30, сб. 5 — 19.30, вс. 5 — 17.00. Знатокам нужно было ответить, где была сфотографирована эта вывеска. В ходе минуты обсуждения знатоки сразу зацепились за версию, что это как-то связано с рыбой (внизу на картинке, имевшей жёлтый фон, было изображение голубой волны), но «докрутить» вопрос до конкретного ответа так и не смогли, даже использовав после минуты обсуждения ещё и минуту в кредит. Озвучивавший от имени команды ответ Александр Булычёв сказал, что речь, вероятно, идёт о рыбном рынке: он бывал в Японии, и там рыбные рынки начинают работать рано. Тогда ведущий Борис Крюк прежде, чем назвать правильный ответ, поинтересовался версиями других знатоков, собравшихся в зале, и наш коллега из газеты «Спорт-Экспресс» Борис Левин сказал, что, вероятно, это станция по прокату лодок. Но правильный ответ состоял в том, что эта вывеска с таким необычным режимом работы в выходные дни принадлежит магазину по продаже рыболовных снастей, которые в выходные дни могут понадобиться в более раннее время, чем по будням. И на экране монитора высветилась вторая часть вывески с названием магазина: «Рыболов».

Думаю, правильный ответ на этот вопрос сходу, помимо автора этих строк, но и многие телезрители из Курска, смотревшие игру в прямом эфире на Первом канале. Ведь в нашем городе, в районе Московской площади, есть такой же магазин, но с другим названием, который по выходным тоже начинает работать очень рано — правда, не в 5 часов, а в 5.30. И побывай кто-то из знатоков этой команды не в далёкой от Москвы Японии, а в очень даже близком Курске, наверняка, последовал бы досрочный правильный ответ. А так команда Игоря Алексеева проиграла со счётом 3:6 этот матч-реванш (до этого она уже проигрывала свою игру в летней серии) и выбыла из числа членов телевизионного клуба «Что? Где? Когда?».

Фото: Олег Столбецов