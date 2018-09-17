Глава «Сима-ленда» повесит на машину дипномера

Владелец «Сима-ленда» Андрей Симановский стал почетным генеральным консулом Индии в Екатеринбурге. Об этом «Уралинформбюро» сообщили в местном представительстве МИД России.

В консульский округ бизнесмена, который уже приступил к исполнению обязанностей, входят Свердловская и Тюменская области, а также Пермский край и Ханты-Мансийский автономный округ — Югра.

Это не первое звание для Симановского. В 2018 году он стал «почетным предпринимателем Свердловской области», а также получил патриарший знак храмостроителя.

Следует напомнить, что ранее «блатные» номера себе уже оформили гендиректор УГМК Андрей Козицын (Австрия), бывший начальник свердловского ГУВД Владимир Воротников (Монголия), депутат Госдумы Александр Петров (Словакия). А вот почетный консул Сейшельских островов Игорь Вожагов из-за долгов потерял статус, охраняющий от лишнего внимания правоохранительных органов.