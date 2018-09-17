Спортсмены Воскресенского поучаствовали в соревнованиях

Фото: официальная страница Спортивного ориентирования в социальных сетях

Атлеты из поселения Воскресенское поучаствовали 16 сентября в соревнованиях по спортивному ориентированию «Кубок клубов».

В рамках турнира атлеты пробежали кросс, преодолев различные препятствия.

— В этом турнире выступили команды из столицы, Московской области и соседних регионов. Состояла эстафета из восьми этапов. Участников разбили по возрастным группам. К стартам были допущены ребята старше десяти лет. В итоге мы заняли 12 место из 24 клубов. Учитывая, что не было нескольких лидеров, это неплохой результат, — рассказал заведующий отделом по спорту поселения Воскресенское Вадим Крылов.

Он добавил, что в состав команды вошли спортсмены из Десеновского. Состязания прошли в районе Зюзино.