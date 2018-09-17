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«Урал» — «Ростов»: стали известны стартовые составы команд
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«Урал» — «Ростов»: стали известны стартовые составы команд 

Чемпионат.com + ещё 9 4 часа назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Стали известны стартовые составы «Урала» и «Ростова», которые в понедельник, 17 сентября, проведут матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги. Начало встречи в Екатеринбурге — в 17:30 по московскому времени. «Урал»: Годзюр, Данцев, Брызгалов, Балажиц, Ароян, Фидлер, Димитров, Бикфалви, Бумаль, Араторе, Ильин. Запасные: Баклов, Полетаев, Ходжаниязов, Меркулов, Бевеев, Динга, Бавин, Жигулёв, Егорычев, Эль-Кабир, Панюков, Юсупов. «Ростов»: Абаев, Паршивлюк, Сигурдссон, Ингасон, Вилюш, Гацкан, Ионов, Гулиев, Скопинцев, Салетрос, Сигурдарсон. Запасные: Песьяков, Логашов, Калачёв, Щадин, Зуев, Майер, Хаджикадунич, Шомуродов, Кьяртанссон.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Урал» — «Ростов».
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