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Концерт «Валторна и голос» прошел в Лефортове
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Концерт «Валторна и голос» прошел в Лефортове 

Управа района Лефортово 4 часа назад
Фото: Управа района Лефортово
В библиотеке № 122 имени Грина района Лефортово состоялся концерт «Валторна и голос». Об этом рассказала директор учреждения Оксана Мальцева.
— Вечную музыку для жителей сыграли солист Государственного духового оркестра России Владимир Карнаух (валторна), а также лауреаты международных конкурсов Елена Медведева (фортепиано), Светлана Галкина (сопрано), Амалия Калаева (сопрано), Любовь Авдеева (сопрано) и Алексей Чекменев (фортепиано), — пояснила Мальцева.
Напомним, библиотека № 122 имени Грина находится на Волочаевской улице, дом 14А. (вт)
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