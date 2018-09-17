Концерт «Валторна и голос» прошел в Лефортове 

В библиотеке № 122 имени Грина района Лефортово состоялся концерт «Валторна и голос». Об этом рассказала директор учреждения Оксана Мальцева.
— Вечную музыку для жителей сыграли солист Государственного духового оркестра России Владимир Карнаух (валторна), а также лауреаты международных конкурсов Елена Медведева (фортепиано), Светлана Галкина (сопрано), Амалия Калаева (сопрано), Любовь Авдеева (сопрано) и Алексей Чекменев (фортепиано), — пояснила Мальцева.
Напомним, библиотека № 122 имени Грина находится на Волочаевской улице, дом 14А. (вт)