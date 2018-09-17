Роструд в Татарстане возглавил 34-летний Рустем Галявов 

Рустем Галявов назначен руководителем Государственной инспекции труда в Республике Татарстан. О новой должности Галявова сообщает пресс-служба президента РТ в понедельник, 17 сентября. Ранее должность врио руководителя Роструда РТ замещал Артем Ларюхин. А 34-летний Рустем Галявов с 2014 года работал в Казанском автотранспортном техникуме имени Обыденнова директором. Рустем Галявов — сын главы «Метроэлектротранса» Асфана Галявова. О назначении Галявова стало известно в ходе встречи замруководителя Роструда Ивана Шкловца с премьер-министром РТ Алексеем Песошиным.