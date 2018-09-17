Европейский банк продемонстрировал новые купюры

Европейский Центральный банк впервые продемонстрировал образцы новых купюр номиналом 100 и ​200 евро. Новые банкноты планируется выпустить 28 мая 2019 года. Об этом говорится на сайте регулятора.

Новые банкноты отличаются более крупным и четким изображением номиналов, активным использованием в дизайне рельефных изображений. Кроме того, купюры меняют цвет надписей при разглядывании под разными углами.

В виде голограммы и водяного знака на них размещен портрет финикийской царевны Европы. Цветовая гамма купюр осталась прежней.

Выпуск новых банкнот объяснили борьбой с фальшивомонетчиками. В частности, новые деньги сложнее подделать. При этом люди смогут легче отличать их от подделки.

Новые банкноты достоинством 500 евро было решено не выпускать. Банкноты старого образца остаются законными.