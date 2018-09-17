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Европейский банк продемонстрировал новые купюры
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Европейский банк продемонстрировал новые купюры 

360tv.ru + ещё 1 3 часа назад
Европейский Центральный банк впервые продемонстрировал образцы новых купюр номиналом 100 и ​200 евро. Новые банкноты планируется выпустить 28 мая 2019 года. Об этом говорится на сайте регулятора.
Новые банкноты отличаются более крупным и четким изображением номиналов, активным использованием в дизайне рельефных изображений. Кроме того, купюры меняют цвет надписей при разглядывании под разными углами.
В виде голограммы и водяного знака на них размещен портрет финикийской царевны Европы. Цветовая гамма купюр осталась прежней.
Выпуск новых банкнот объяснили борьбой с фальшивомонетчиками. В частности, новые деньги сложнее подделать. При этом люди смогут легче отличать их от подделки.
Новые банкноты достоинством 500 евро было решено не выпускать. Банкноты старого образца остаются законными.
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