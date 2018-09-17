В Майкопе состоялся Чемпионат по многоборью ГТО

В пятницу,14 сентября, на республиканском стадионе «Дружба» состоялась сдача нормативов ГТО среди команд, входящих в состав Адыгейского республиканского спортивного общества «Динамо».

В соревнованиях приняли участие 14 коллективов физической культуры, представляющие правоохранительные органы и органы безопасности республики.

С приветственным словом к участникам обратился начальник управления по работе с личным составом МВД по Республике Адыгея полковник внутренней службы Александр Ермилов. Он отметил, что мероприятия по сдаче норма ГТО набирают все большую популярность в республике и пожелал всем спортсменам успехов в состязаниях.

«Программа чемпионата включала такие виды спорта, как бег на 60, 100, 1000, 2000 и 3000 метров, прыжки в длину с места, подтягивание, поднятие туловища из положения лежа. Обновленная программа придала состязаниям больше динамичности и разнообразия», рассказали в пресс-службе МВД по РА.

В упорной борьбе сотрудники показали характер и волю к победе.

В командном зачете первое место завоевал коллектив физической культуры вневедомственной охраны республиканского отдела Росгвардии. Второе — команда управления ФСИН России по Республике Адыгея.

Бронзовым призером стали сотрудники регионального центра ФСО

Победителям вручили дипломы и кубки, а участникам, показавшим наилучшие результаты в личном зачете — Почетные грамоты, медали и ценные подарки с символикой «Динамо».