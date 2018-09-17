Ещё
В Майкопе состоялся Чемпионат по многоборью ГТО
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Майкопе состоялся Чемпионат по многоборью ГТО 

АиФ Адыгея 3 часа назад
Фото: АиФ Адыгея
В пятницу,14 сентября, на республиканском стадионе «Дружба» состоялась сдача нормативов ГТО среди команд, входящих в состав Адыгейского республиканского спортивного общества «Динамо».
В соревнованиях приняли участие 14 коллективов физической культуры, представляющие правоохранительные органы и органы безопасности республики.
С приветственным словом к участникам обратился начальник управления по работе с личным составом МВД по Республике Адыгея полковник внутренней службы Александр Ермилов. Он отметил, что мероприятия по сдаче норма ГТО набирают все большую популярность в республике и пожелал всем спортсменам успехов в состязаниях.
«Программа чемпионата включала такие виды спорта, как бег на 60, 100, 1000, 2000 и 3000 метров, прыжки в длину с места, подтягивание, поднятие туловища из положения лежа. Обновленная программа придала состязаниям больше динамичности и разнообразия», рассказали в пресс-службе МВД по РА.
В упорной борьбе сотрудники показали характер и волю к победе.
В командном зачете первое место завоевал коллектив физической культуры вневедомственной охраны республиканского отдела Росгвардии. Второе — команда управления ФСИН России по Республике Адыгея.
Бронзовым призером стали сотрудники регионального центра ФСО.
Победителям вручили дипломы и кубки, а участникам, показавшим наилучшие результаты в личном зачете — Почетные грамоты, медали и ценные подарки с символикой «Динамо».
АиФ Адыгея: последние новости
Дамир Меремов завоевал золото всероссийского турнира Финальный этап ЧР по ралли пройдет на дорогах Адыгеи и Кубани В Адыгее проводится первый этап конкурса «Народный участковый - 2018»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Серена Уильямс продолжила истерику49
Загитова ответила Медведевой74
Медведева испортила Загитовой радость от триумфа23
Шарапова закончила раньше времени1
Винер устроила разнос выигравшей золото россиянке28
Видео
02:04
Россиянок оставили без медалей
Летние виды спорта
05:38
Серена Уильямс продолжила истерику
Теннис
01:50
«Российских шпионов» заподозрили в атаке на WADA
Летние виды спорта
01:03
Дудь лишился поста из-за тяги к деньгам
Футбол
01:00
Емельяненко займется «нефтегазовым делом»
MMA
07:49
Медведева испортила Загитовой радость от триумфа
Фигурное катание
01:57
Боец UFC осадила российского тележурналиста
MMA
04:48
Загитова ответила Медведевой
Фигурное катание
00:54
Война окончена. Головкин проиграл в США
Бокс Статьи
00:30
Скандал с Уильямc получил продолжение
Теннис
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение