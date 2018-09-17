Николай Валуев принял участие в соревнованиях «Технодинамики»

Прошедшие 14 сентября соревнования на МПО им. И. Румянцева завершили серию отборочных этапов на производственных площадках холдинга «Технодинамика». Ранее состязания прошли на «Авиаагрегате» в Самаре и на УАПО в Уфе.

Участниками последнего этапа стали представители 8 предприятий холдинга — АО «НИИ парашютостроения», АО «МКПК „Универсал“, ОАО „МЗ „Маяк“ и других предприятий Москвы и Подмосковья — всего около 1500 человек.

“Ударная десятка» объединяет любящих спорт людей, которые посвятили себя отечественной промышленности, — отметил генеральный директор холдинга Игорь Насенков . — Вместе мы становимся сильнее, и это позволяет нам сообща добиваться успехов на ринге, на производстве и в жизни. «Ударная десятка» стала для всех нас своеобразным внутренним «чемпионатом мира по боксу», по крайней мере, по накалу борьбы он точно не уступает международным спортивным событиям. Примечательно, что в прошлом году в состязаниях приняли участие 2090 работника «Технодинамики», а в этом — в два раза больше!»

Почетными гостями соревнований стали российский чемпион мира среди профессионалов в супертяжелом весе (по версии WBA) Николай Валуев. «Я рад, что сегодня стал почетным гостем этого прекрасного турнира, который проходит на предприятии холдинга „Технодинамика“. Это здорово, что чемпионат „Ударная десятка“ объединил сотни, тысячи сотрудников Госкорпорации Ростех, увлеченных боксом, который является олимпийским видом спорта», — сказал на торжественной церемонии открытия соревнований Николай Валуев.

Также участников турнира приехали поддержать действующая чемпионка мира по профессиональному боксу в 1-м полусреднем весе (по версии IBO) Светлана Кулакова и народный артист России Федор Добронравов

Турнир по боксу состоял из 12 боев в пяти весовых категориях. На ринг вышли 16 мужчин и 3 девушки.

Победителем в весовой категории до 60 кг стал слесарь механосборочных работ Евгений Маслов , в весовой категории до 70 кг — участник «Ударной десятки — 2017», инженер-технолог Анатолий Балабанов, в весовой категории до 80 кг победу одержал еще один участник прошлогоднего турнира, инженер-механик Мансур Азимов, в весовой категории до 90 кг сильнейшим оказался инженер-технолог Иван Ануфриев. Иван был победителем гранд финала турнира по боксу «Ударная десятка — 2017». Среди мужчин в весовой категории свыше 90 кг победил инженер-технолог Рамиль Махмутов.

Победительницей среди женщин стала помощник генерального директор АО «Технодинамика» Юлия Скозабцова . Ее сопернице по финалу — контролеру станочных и слесарных работ АО «МПО им. И. Румянцева» Татьяне Самуйловой — решением жюри также дана возможность принять участие в гранд финале.

Соревнование открыл своим ударом по груше-силомеру Николай Валуев, он выбил 540 килограммов, тем самым установив рекорд среди звезд бокса, принимавших участие в «Ударной десятке» за все время ее существования. В чемпионате по силе удара приняли участие 1253 человека. Победителем среди мужчин второй год подряд стал представитель АО «МПО им. И. Румянцева» Роман Сингатуллов с результатом 516 кг. Среди женщин победительницей стала Раиса Карлина из НИИ парашютостроения. Сила ее удара составила 168 кг.

Победители региональных отборочных туров по боксу и силе удара получили грамоты, памятные подарки и денежные премии от предприятий, а также возможность побороться за главный приз на большом финале в Москве.