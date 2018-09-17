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Кубок по футболу Сталинграда 1949 года уйдёт с молотка за 140 тысяч рублей
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Кубок по футболу Сталинграда 1949 года уйдёт с молотка за 140 тысяч рублей 

v1.ru 3 часа назад
Фото: v1.ru
Краеведческий музей оценит историческую значимость спортивной реликвии
В Волгограде выставлен на продажу Кубок по футболу Сталинграда 1949 года за 140 тысяч рублей. Историческую ценность случайной находки определят историки.
— У меня долгое время в частном доме жил пожилой дедушка, уже даже и не помню как его зовут, — рассказал V1.ru продавец кубка Василий. — Он всю жизнь увлекался футболом — сам играл за какую-то команду, ходил на футбол, собирал атрибутику и сувениры. Потом он решил продать дом и переехать.
«За него бились на футбольных полях наши прадеды и деды»
Дом футбольного фаната с десятками лет стажа стоял одно время бесхозным.
— Я как-то лазил у него на участке и среди оставленной рухляди нашёл непонятный кубок. К тому времени он потерял былую красоту, но на нём сохранилась надпись «Кубок по футболу Сталинград 1949», — поделился волгоградец. — Я решил продать его за 140 тысяч рублей — вдруг коллекционерам или музеям пригодится. Мне-то он совсем не нужен.
Директор Волгоградского областного краеведческого музея Анатолий Мальченко считает, что необходимо определить историческую ценность находки.
«Он стоит как хороший самовар»
— К сожалению, таких денег у нас нет и не думаю, что его быстро купят. Хотя нужно вначале изучить, что это за кубок, может быть и будет возможность его приобрести, — говорит Анатолий Мальченко. — Во-первых следует узнать, действительно ли этот кубок принадлежит к тем кубкам, которые разыгрывались на сталинградских соревнованиях. Часто на продажу выставляются исторические артефакты, не подтверждаемые историческими хрониками. Надо смотреть и изучать.
По словам директора краеведческого музея, подобных кубков может быть очень много.
«Его значимость предстоит определить»
— Неизвестно кто с кем играл за него. Кто вручал и производил, в каком он состоянии. Через 50 лет на продажу будут выставляться в огромном количестве различные награды, потому что только в Волгограде сейчас несколько фирм торгуют ими. Нужно очень выдержанно относится к этому. Мы проанализируем эту информацию и посмотрим, насколько он исторически ценен и важен.
Анатолия Мальченко смутила низкая стоимость раритета.
— Цена у кубка — ровно хорошего самовара. Хотя в советское время существовало большое количество заводских команд. Было общество работников сельского хозяйства — «Урожай», а ещё «Трудовые резервы», «Динамо», «Торпедо» — миллион команд, — поделился директор Краеведческого музея. — При каждой крупной организации существовали команды. Например, только на Тракторном заводе работали 60 тысяч человек и внутри завода проходили соревнования, с вымпелами, наградами и кубками. Соревнования проводились с большой интенсивностью, что, кстати, очень хорошо. Привлекали бешеное количество детей и молодёжи к футболу. Поэтому таких кубков могло быть очень много.
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