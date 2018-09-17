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Блогеры-путешественники подрались в Чечне
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Блогеры-путешественники подрались в Чечне 

Ридус 2 часа назад
Конфликты между медийными личностями интернета (и не только) все чаще выливаются на боксерский ринг. Стоит вспомнить как минимум парочку за последний год: журналист Руслан Осташко дрался с политологом Томашем Мацейчуком, а пермский журналист Роман Четин вызывал на бой московского хулигана Александра «Колобка» Орлова.
Попробовать свои силы решили и отечественные блогеры-путешественники Михаил Ронкаинен и Петр Ловыгин. Вражда между ними началась более полугода назад.
«Подмена понятий, лицемерие и вранье — три кита российского ютуба. На этих китах плещутся в океане зрительского доверия сотни блогеров. Блогеры захватывают внимание зрителей и начинают играться с ними. Например, натравливать на других блогеров, у которых другие ценности. Я всегда говорю как думаю, даже если это звучит резко и не всем нравится. В отличие, например, от Петра Ловыгина, который говорит только то, что понравится его аудитории», — именно с этой фразы Михаила и начался конфликт.
Затем, путешественники несколько месяцев обливали друг друга грязью в соцсетях. Апофеозом конфликта стала исписанная баллончиком с краской дверь квартиры Михаила Ронкаинена. По его словам, это сделали поклонники творчества Петра Ловыгина.
Чтобы поставить точку в конфликте, блогеры решили провести боксерский поединок. Бой проходил довольно ровно. Для любителей оба оппонента были довольно неплохо подготовлены. По решению судей победил Михаил Ронкаинен, который ещё и является по совместительству гражданским журналистом «Ридуса». По истечению поединка, враждующие стороны помирились и пожали друг другу руки.
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