Блогеры-путешественники подрались в Чечне

Конфликты между медийными личностями интернета (и не только) все чаще выливаются на боксерский ринг. Стоит вспомнить как минимум парочку за последний год: журналист Руслан Осташко дрался с политологом Томашем Мацейчуком , а пермский журналист Роман Четин вызывал на бой московского хулигана Александра «Колобка» Орлова.

Попробовать свои силы решили и отечественные блогеры-путешественники Михаил Ронкаинен и Петр Ловыгин. Вражда между ними началась более полугода назад.

«Подмена понятий, лицемерие и вранье — три кита российского ютуба. На этих китах плещутся в океане зрительского доверия сотни блогеров. Блогеры захватывают внимание зрителей и начинают играться с ними. Например, натравливать на других блогеров, у которых другие ценности. Я всегда говорю как думаю, даже если это звучит резко и не всем нравится. В отличие, например, от Петра Ловыгина, который говорит только то, что понравится его аудитории», — именно с этой фразы Михаила и начался конфликт.

Затем, путешественники несколько месяцев обливали друг друга грязью в соцсетях. Апофеозом конфликта стала исписанная баллончиком с краской дверь квартиры Михаила Ронкаинена. По его словам, это сделали поклонники творчества Петра Ловыгина.