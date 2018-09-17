Экс-игрок «Ливерпуля» и «Тоттенхэма» Кокер может перейти в киевский «Арсенал». Ранее им интересовался «Локомотив»

Английский защитник Стивен Кокер может стать игроком киевского «Арсенала», сообщает британское издание Mirror. На данный момент он является свободным агентом.

Сообщается, что в услугах футболиста заинтересован главный тренер «Арсенала», легенда «Ювентуса» Фабрицио Раванелли . Украинский клуб сделал ему предложение, и форвард рассмотрит его по возвращении на родину. Ранее он выступал за шотландский «Данди», но 1 сентября стороны объявили о расторжении контракта по согласию сторон. За полгода в Шотландии игрок принял участие в 17 матчах и забил один гол.

До этого 26-летний футболист также выступал за «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Куинз Парк Рейнджерс», «Кардифф», «Суонси», «Саутгемптон». Зимой 2017 года он мог перейти из «КПР» в «Локомотив», но отказался переезжать в Россию.

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