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Экс-игрок «Ливерпуля» и «Тоттенхэма» Кокер может перейти в киевский «Арсенал». Ранее им интересовался «Локомотив»
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Экс-игрок «Ливерпуля» и «Тоттенхэма» Кокер может перейти в киевский «Арсенал». Ранее им интересовался «Локомотив» 

Спорт-Экспресс + ещё 1 1 час назад
Английский защитник Стивен Кокер может стать игроком киевского «Арсенала», сообщает британское издание Mirror. На данный момент он является свободным агентом.
Сообщается, что в услугах футболиста заинтересован главный тренер «Арсенала», легенда «Ювентуса» Фабрицио Раванелли. Украинский клуб сделал ему предложение, и форвард рассмотрит его по возвращении на родину. Ранее он выступал за шотландский «Данди», но 1 сентября стороны объявили о расторжении контракта по согласию сторон. За полгода в Шотландии игрок принял участие в 17 матчах и забил один гол.
До этого 26-летний футболист также выступал за «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Куинз Парк Рейнджерс», «Кардифф», «Суонси», «Саутгемптон». Зимой 2017 года он мог перейти из «КПР» в «Локомотив», но отказался переезжать в Россию.
Все об украинском футболе — здесь.
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