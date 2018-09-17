Победитель международного конкурса Владимира Спивакова в Уфе получит скрипку 1912 года

УФА, 17 сентября. / ТАСС /. Второй международный конкурс скрипачей Владимира Спивакова открылся в понедельник в Уфе. Двенадцать участников из шести стран поборются за главный приз — скрипку работы Риккардо Антониацци 1912 года, сообщил журналистам художественный руководитель конкурса, народный артист CCCР Владимир Спиваков.

"Для меня этот конкурс очень важен по многим причинам, но самое важное — то, что после первого конкурса 7,5 тыс. детей пришли в музыку, стали ей заниматься. Я считаю, что дети должны заниматься музыкой, необязательно профессионально — это всестороннее развитие. Мы сделали нечто большее, чем просто музыкальный конкурс, я жду, что какая-нибудь звездочка загорится, и мы таким образом откроем новое имя", — сказал он.

Лауреаты второй и третьей премий также станут обладателями музыкальных инструментов: скрипок Жюля Гранджона (Париж, 1848 год) и Игоря Улицкого (Москва, 2017 год), уточнил Спиваков.

Конкурсные прослушивания участников начнутся 18 сентября в концертном зале «Башкортостан» в Уфе. По результатам отборочного тура к участию допущено 12 претендентов из России, Израиля, Испании, Эстонии, Южной Кореи и Японии.

Первый международный конкурс скрипачей Владимира Спивакова состоялся в Уфе в 2016 году. Лауреатами стали Даниэль Лозакович (первая премия), Агнеш Лангер и Маи Судзуки (оба — вторая премия) и Леонид Железный (третья премия).