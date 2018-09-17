Три пермячки вышли в полуфинал конкурса Международного конкурса красоты

Три красавицы из Перми вышли в полуфинал Международного конкурса «Мисс офис-2018».

В оргкомитете состязания рассказали, что пермячки вошли в сотню лучших. У Анны Калининой , Ольги Ямалдиновой и Анастасии Решетниковой есть шанс войти в тридцатку финалисток и претендовать на корону и главный приз — два миллиона рублей.

Чтобы поддержать девушек необходимо проголосовать на сайте конкурса. По правилам оставлять голос можно один раз в сутки, но сразу за троих понравившихся участниц полуфинала. После этого этапа останутся всего 30 участниц: 25 — по итогам онлайн-голосования и 5 — по усмотрению оргкомитета.