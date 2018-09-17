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Три пермячки вышли в полуфинал конкурса Международного конкурса красоты
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Три пермячки вышли в полуфинал конкурса Международного конкурса красоты 

АиФ Пермь 1 час назад
Фото: АиФ Пермь
Три красавицы из Перми вышли в полуфинал Международного конкурса «Мисс офис-2018».
В оргкомитете состязания рассказали, что пермячки вошли в сотню лучших. У Анны Калининой, Ольги Ямалдиновой и Анастасии Решетниковой есть шанс войти в тридцатку финалисток и претендовать на корону и главный приз — два миллиона рублей.
Чтобы поддержать девушек необходимо проголосовать на сайте конкурса. По правилам оставлять голос можно один раз в сутки, но сразу за троих понравившихся участниц полуфинала. После этого этапа останутся всего 30 участниц: 25 — по итогам онлайн-голосования и 5 — по усмотрению оргкомитета.
Финал конкурса пройдёт 1 декабря в Москве. Вечер будут вести актер театра и кино Максим Виторган и директор конкурса Светлана Бобрикова. Председателем жюри будет бизнес-тренер, общественный деятель, писатель и публицист Ирина Хакамада.
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