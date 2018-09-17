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Фестиваль исторической реконструкции «Княжество Тверское» состоится 23 сентября
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Фестиваль исторической реконструкции «Княжество Тверское» состоится 23 сентября 

RT на русском 1 час назад
Фестиваль показательных выступлений клубов исторической реконструкции «Княжество Тверское» состоится 23 сентября в Твери, сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу областного правительства.
На территории будет работать пять тематических зон.
Запланированы мастер-классы по танцам, занятия по фехтованию, выступления групп с историческими инструментами, потешные бои, интерактивные инсталляции.
Кроме того, посетители увидят ристалище с пешим и конным рыцарскими турнирами, конной акробатикой.
Ранее телеканал «360» сообщал, что в Тульской области прошла историческая реконструкция Куликовской битвы.
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