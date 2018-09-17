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Умер Энцо Кальзаге
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Умер Энцо Кальзаге 

Vringe.com 1 час назад
Фото: Vringe.com
Сегодня, 17 сентября, на 70-м году жизни скончался Энцо Кальзаге — отец-тренер легендарного валлийского чемпиона Джо Кальзаге (46-0, 32 КО).
О причинах смерти не сообщается.
Британские СМИ на два дня поспешили с сообщением о его смерти.
Энцо родился в 1949 году на итальянском острове Сардиния в Средиземном море, и по молодости успел поколесить по всей Европе. Работал кондуктором, уличным музыкантом, мойщиком посуды и на других должностях в ресторанах фастфуда, продавал окна и т.д.
В Кардифф попал случайно, так и осел. Подружился с тренером Полом Уилямсом из Newbridge boxing club, а когда тот отошёл от дел, управлял этим местом. Параллельно тренировал сына Джо. В 1995 году тот взял британский титул, спустя два года — первый пояс чемпиона мира.
В 2007-2008 годах Энцо собрал немало наград «тренер года» по миру, после чего ушёл на пенсию в 2009-м.
Среди прочих его подопечных — Энцо Маккаринелли и Гэвин Риз.
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